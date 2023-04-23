Что делать, если повредили спину

Если переусердствовать во время занятий спортом или, например, неправильно и резко поднять большой вес, мышцы и связки травмируются, встречаются спазмы, которые и причиняют боль в спине, часто достаточно сильной. Это и называется "сорвать спину".

Повреждение мышц спины

Когда мягкие ткани в нижней части спины травмируются, область поясничного отдела обычно воспламеняется. Это часто проявляется отеком – естественной реакцией организма на травму: кровь приливает к поврежденной ткани, восстанавливая ее. Воспаленные мышцы сильно сокращаются, их может сводить судорогой, что вызывает сильную боль.

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Как правило, люди тогда испытывают резкую боль в грудном или поясничном отделе позвоночника. Кроме того, резко ограничивается амплитуда движений. Активные физические упражнения, например мостик, сделать уж точно не получится. Боль наиболее интенсивна в первые дни. В это время нормально испытывать резкие неприятные ощущения при определенных движениях, например наклоне. Постоянная умеренная боль и скованность обычно ощущаются в течение одной – двух недель, пока мышцы заживают.

Симптомы сорванной спины

Обычно эти симптомы наблюдаются у сорвавших спину:

тупая, ноющая боль в пояснице, она также может ощущаться в ягодицах или бедрах, поскольку их мышцы помогают поддерживать поясницу;

боли в мышцах поясницы;

ощущение жжения, сильного тепла в районе поясницы;

боль, усиливающаяся при движении. Редко она распространяется вниз по ногам и отдает в икры и ступни;

скованность, трудности при ходьбе;

болезненность и воспаление в определенном участке спины;

мышечные спазмы – острое сокращение мышечных волокон в нижней части спины, что может вызвать сильную боль.

Что делать

Не нужно паниковать, ведь под понятием "сорвать спину" подразумевается выраженный спазм мышц. Это состояние не так опасно, каким может казаться. Вам следует записаться на прием к врачу, а в ожидании встречи можно принять нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) в соответствующей возрасте дозировке и отдохнуть.

Приложение пакета со льдом или другого холодного предмета поможет уменьшить воспаление, возникающее после повреждения мышц. Такой компресс нужно прикладывать на 10 – 20 минут, причем между пакетом со льдом и кожей требуется прокладка, например полотенце.

Тепловые компрессы усиливают кровообращение: это снимает напряжение в мышцах и ускоряет выздоровление. С утра на 10 – 15 минут можно класть на поясницу грелку. Начинать тепловую терапию лучше 48 часов после получения травмы. Как и в случае с льдом, между компрессом и кожей должен быть слой ткани, который защитит тело от ожога.

Растяжение мышц спины обычно лечат сочетанием отдыха для мышц и неинвазивных методов лечения. Часто вначале используются НПВС, такие как ибупрофен, аспирин или напроксен: они уменьшают воспаление, вызывающее боль. А обезболивающие препараты, отпускаемые без рецепта, например парацетамол, снижают боль, вмешиваясь в то, как мозг интерпретирует болевые сигналы.

Для уменьшения мышечного спазма врач может назначить миорелаксанты – препараты, снижающие тонус мышц. Они ослабляют болезненные рецепторы в центральной нервной системе. Но нужно помнить, что миорелаксанты могут вызывать привыкание.

Если вы травмировали мышцы спины, нужно обратиться к неврологу или травматологу-ортопеду. Самое главное в этом случае – исключить неврологическую патологию.