У партнера большой член: как сделать секс комфортным

Тема размера пениса для мужчин часто обсуждалась. Есть мнение, что большой член – то, о чем мечтает каждая женщина.

На самом деле, не каждой женщине это нравится. Конечно, влагалище способно растягиваться и подстраиваться, но всему есть предел, подчеркнули специалисты Ассоциации сексологов и сексотерапевтов Украины.

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"Но, не все так легко. Большой член – большая ответственность!", – иронически отмечают в ассоциации.

Как сделать секс комфортным

Сексологи дали несколько советов, как сделать секс комфортным, если у партнера большой член.

В первую очередь, прелюдия должна быть в разы длиннее – женщина должна быть хорошо готова. Можно попытаться добавить в секс возбуждающие гели или вибратор.

Найдите те позы, в которых влагалище вроде становится длиннее и подберите доступные именно для вас. Например, коленно-локтевая (догги), к сожалению, не самый лучший вариант в этом случае.

Лубриканту должно быть много. В противном случае появятся травмы, микроразрывы или трещины. Если у женщины много своей смазки, то можно обойтись без лубриканта.

Также специалисты советуют использовать специальное ограничительное кольцо. Его легко фиксировать на том уровне, на котором нужно, и тогда, увлекшись, вы никогда не сделаете больно своей партнерше.