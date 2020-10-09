Почти 6 тысяч новых больных коронавирусом обнаружили в Украине за минувшие сутки, 8 октября. В частности, недуг диагностировали у 567 жителей Киева. Это наибольшее количество с начала эпидемии.

О том, какова сейчас ситуация с коронавирусом в Киеве и что может ждать столицу – в материале журналистов 24 канала.

Обратите внимание В Киеве образовалась пробка из скорых возле больницы, где лечат COVID-19

В палатах не было мест для больных, – киевлянин

Матери киевлянина Александра Кондратенко стало плохо после того, как на работе подтвердили 4 случая COVID-19. Пока женщина ждала результат своего ПЦР-теста, компьютерная томография показала двустороннее воспаление легких. Дальше – больница.

Я позвонил маме, чтобы спросить, в какой она палате. Она ответила, что ее положили на коридоре, потому что нет мест. Мол, люди там сидят на стульях даже, потому что нет мест,

– рассказал Кондратенко.

В коридоре больницы его мать провела несколько дней. И уже получив положительный ПЦР-тест, ее сразу должны были перевести в специализированную под COVID-19 больницу. Однако и там не было свободных кроватей. Сейчас женщина получает кислородную поддержку, как и еще более половины тысячи киевлян.

Справка. По состоянию на 9 октября в Киеве 25 474 человека заболели коронавирусом, 8 894 из них уже удалось выздороветь. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 442 пациента.

Кличко обратился к правительству

Еще полсотни находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. По словам городского головы Виталия Кличко, сейчас в больницах столицы находятся 1 675 больных коронавирусом. Ресурсы – на пределе.

"Заполненность кроватей достигает более 70%. Я обращаюсь к премьер-министру и главе Минздрава : выполните задекларированные обещания, предоставьте коечный фонд и специалистов для лечения больных в Киеве", – прокомментировал Кличко.

Сейчас из 37 тысяч коек, заполнены более 21 тысячи. Специалисты называют статистику искусственно заниженной, реальных больных гораздо больше. Ведь, во-первых, ПЦР-тестирование проводят не всем. Во-вторых, инфицированным приходится ждать результатов неделями.

Возможный коллапс – недоработка власти

Как отметила народная избранница от "Голоса" Ольга Стефанишина, было выделено 65 миллиардов гривен, было 7 месяцев министра Степанова на его посту, чтобы подготовить страну.

Сегодня мы видим, что Украина не делает достаточное количество тестов, не оборудовала больницы. По сути, люди брошены на произвол судьбы,

– заверила депутат.

Сам Степанов признает, что ситуация напряженная. В больницах максимум могут задействовать 50 тысяч койкомест. Прежде всего – в ведомственных медучреждениях, затем, при необходимости, в госпиталях ГСЧС и военных. Если же и этого не хватит, будут готовиться к развертыванию мобильных госпиталей.

Об этом говорили еще весной, к таким мерам прибегали уже и в мире. К примеру, Китай, откуда началась пандемия, построил больницу на тысячу коек всего за 10 дней. В Испании, Бразилии и Вьетнаме под медучреждения переоборудовали десятки стадионов.

Плавучий госпиталь в США / Фото Share America

В Великобритании и США кровати разложили в выставочных центрах и даже в Центральном парке Нью-Йорка. Со временем это может стать реальностью и в Украине, убеждены специалисты.

Если ничего не делать, то цифры в десятки тысяч в ноябре нас не удивят и будут держать долго. Судя по динамике, мы ничем не сдерживаем развитие пандемии,

– подчеркнул иммунолог Борис Донской.

В ВОЗ же убеждают, что достичь снижения количества новых больных можно лишь отследив всех контактных лиц.