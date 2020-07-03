Львовская область уже вторую неделю находится на первом месте в Украине по количеству больных коронавирусом. В это же время медучреждения Львова ежедневно заполнены на 95%.

Это при том, что каждый день из больницы выписывают пациентов, но ровно столько же поступает новых пациентов. Об этом рассказал руководитель городского управления здравоохранения Владимир Зуб, сообщает Львовский городской совет.

Стоит знать Еврокомиссия одобрила первый препарат для лечения COVID-19

Сколько больных в больницах:

больница скорой помощи – 70 человек, из которых 5 в реанимации, на аппаратах ИВЛ 4;

1-я городская больница – более 80 больных;

8-а городская больница – 70 больных.

Владимир Зуб отметил, что есть и положительные показатели. Например, в течение последней недели уменьшилось количество новых подтвержденных случаев коронавируса. При этом уровень тестирования до сих пор остается высоким.

Впрочем, это не означает, что люди не должны соблюдать карантин – именно это поможет уберечь себя и других от возможного инфицирования,

– отметил руководитель управления ОС.

Коронавирус во Львове: коротко