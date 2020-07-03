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Как охладить квартиру без кондиционера: простые советы
сегодня , 06:20 Как охладить квартиру без кондиционера: простые советы
Наталя Сколоздра
Сезон клещей: что такое болезнь Лайма, как защититься и действовать в экстренных случаях
26 июня , 16:02 Сезон клещей: что такое болезнь Лайма, как защититься и действовать в экстренных случаях
Юліана Вінтюк
Еврокомиссия одобрила первый препарат для лечения COVID-19
19:55, сегодня Еврокомиссия одобрила первый препарат для лечения COVID-19
Не один за семь: ученые перечислили возраст собак в человеческий
12:14, сегодня Не один за семь: ученые перечислили возраст собак в человеческий
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Новые детали об отравлении в Кирилловке: база отдыха работала незаконно
11:10, сегодня Новые детали об отравлении в Кирилловке: база отдыха работала незаконно
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