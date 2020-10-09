Мэр Киева Виталий Кличко обратился к премьеру и главе Минздрава с просьбой о помощи. Он призвал предоставить городу медицинский персонал и коечный фонд.

Во время онлайн-брифинга Кличко сообщил, что город сделал все возможное, чтобы больные коронавирусом имели возможность получить медицинскую помощь, сообщает 24 канал.

К теме В Киеве зарегистрировали рекордное количество новых больных COVID-19

Так, в городе постоянно увеличивают количество койко-мест для лечения больных коронавирусом. Ныне в 20 коммунальных медицинских учреждениях столицы для пациентов с COVID-19 выделено более 2,5 тысячи коек. Но более 70% из них уже заполнены.

Количество больных, которым необходима госпитализация, постоянно растет. По состоянию на утро 9 октября в медицинских заведениях столицы лечилось 1675 больных коронавирусом, 36 из которых – дети. Еще 140 человек госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию.

338 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 527 получают кислородную поддержку, а еще 46 подключены к аппаратам ИВЛ. Кроме этого, еще 574 человека лечатся от пневмонии.

Кличко подчеркнул, что с такой динамикой заболеваемости места в коммунальных медучреждениях закончатся очень скоро.

Я обращаюсь к премьер-министру и к министру здравоохранения выполнить задекларированные обещания. И предоставить коечный фонд и специалистов для лечения больных коронавирусом в государственных медучреждениях, расположенных в Киеве,

– призвал Виталий Кличко.

Мэр Киева добавил, что речь идет именно о заведениях Национальной академии медицинских наук, Минздрава и ведомственных медучреждениях.

Эти заведения, подчеркну, находятся в столице. И не могут оставаться в стороне и не оказывать киевлянам необходимую помощь,

– заметил он.