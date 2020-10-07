В областной инфекционной больнице Харькова осталось три свободных места для инфицированных COVID-19. Реанимационное отделение заполнено на 100%.

По состоянию на утро 7 октября в больнице находилось 287 больных коронавирусом, сообщаетСуспільне.

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Зато реанимационное отделение стабильно заполнено полностью.

Стабильно 12 больных в реанимации, плюс больные в палатах интенсивной терапии на базе других отделений,

– сообщила заместитель директора больницы Валентина Маслова.

В то же время NewsRoom сообщает, что Харьковский областной специализированный диспансер радиационной защиты населения тоже переполнен.

Пока в больнице перепрофилировали 110 койкомест для больных COVID-19. Впрочем, в заведении уже лечится 121 инфицированный.

По словам директора чернобыльской больницы Ирины Пироговой, диспансер продолжает принимать инфицированных несмотря на отсутствие свободных больничных коек.

Отметим, что за минувшие сутки больше всего инфицированных обнаружили именно в Харьковской области – 685. По словам главы Минздрава Максима Степанова, проводить концерт 3 октября было ошибкой местной власти.