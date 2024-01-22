Какие болезни можно подцепить в зоопарке

Зоопарки принимают различные меры по защите животных и посетителей. Однако всегда существует риск заражения, поэтому посетителям нужно быть осторожными и соблюдать правила поведения в зоопарках.

Чем можно заразиться в зоопарке

Иногда животные в зоопарке могут выглядеть здоровыми, даже если они являются носителями болезней – зоонозов, представляющих опасность для человека.

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Зоонозные заболевания могут вызываться вирусами, бактериями, паразитами и грибками. Чаще всего заражение происходит из-за контакта с животными или местом, где они живут, укусом или царапинами. Но были случаи передачи туберкулеза от слонов к человеку по воздуху.

Из многих зоонозов, которые люди получают от животных, наиболее распространены – кампилобактериоз, криптоспоридиоз и сальмонеллез.

Обратные зоонозы

Угроза передачи заболеваний затрагивает не только людей. Например, вирус гриппа А, простой герпес первого типа и корь передаются от человека животным.

Еще один случай обратного зооноза произошел в зоопарке Бронкса. У одной тигрицы появился сухой кашель и исчез аппетит. Тест на COVID-19 дал положительный результат. Предполагается, что животное заразилось бессимптомной сотрудницей зоопарка. Сходные симптомы были еще у двух тигров и трех африканских львов.

Правила безопасности в зоопарке

Зоопарки принимают строгие меры предосторожности, чтобы снизить риск передачи инфекций от животных к людям. Но и посетителям необходимо соблюдать правила гигиены и безопасного поведения в зоопарке: