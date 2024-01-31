Болезнью Альцгеймера можно заразиться: обнаружили новый метод распространения заболевания

Ученые изучают пять редких случаев болезни Альцгеймера, возникших из-за заражения амилоидным белком при медицинском вмешательстве, которое произошло много лет назад. Это открытие может способствовать глубокому переосмыслению связи между прионными заболеваниями и болезнью Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера часто связывают с накоплением в мозге патологической формы бета-амилоидного белка. Обычно это заболевание развивается спонтанно в процессе старения или менее вероятно вследствие наследственных генетических дефектов.

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Заражение болезнью Альцгеймера

Однако в недавно опубликованной статье ученые во главе с Матиасом Юкером описывают случаи возникновения болезни Альцгеймера, вызванные инфекцией амилоидного белка вследствие ранних медицинских процедур.

Все пять случаев связаны с пациентами, которые в детстве получали человеческий гормон роста полученным из гипофиза умерших. Такой подход использовался для лечения различных состояний, вызывающих низкий рост в Великобритании с 1959 по 1985 год.

Позже этот метод был признан опасным, когда стало известно, что некоторые из этих гормонов были загрязнены дефектными прионами аномальными белками, которые вызывают смертельное прионное заболевание известное как болезнь Крейтцфельдта Якоба.

Исследования показали, что у некоторых пациентов у которых развилась болезнь Крейтцфельдта – Якоба в результате лечения гормоном роста полученного из человеческих тел преждевременно образовавшиеся отложения бета-амилоида в головном мозге.

В настоящее время риск заражения отсутствует

В этой статье сообщается о восьми пациентах, которые в детстве проходили лечение гормоном роста полученным от умерших. Пятеро из них столкнулись с симптомами деменции у них была диагностирована болезнь Альцгеймера. Еще одному пациенту был установлен диагноз умеренных когнитивных нарушений. Их возраст к моменту начала неврологических симптомов изменялся от 38 до 55 лет.

Из-за молодого возраста этих пациентов и факта лечения человеческим гормоном роста в детстве вполне вероятно, что у них развился не типичный вид болезни Альцгеймера, который обычно возникает с возрастом.

Эти случаи подтверждают гипотезу о том, что болезнь Альцгеймера может быть вызвана передачей патологической формы бета-амилоида в результате медицинского вмешательства. Однако поскольку гормон роста от умерших людей больше не используется в медицинской практике риск передачи болезни этим способом сегодня практически нулевой.

Эти выводы позволяют лучше понять связь между болезнью Крейтцфельдта – Якоба и болезнью Альцгеймера, что может стать отправной точкой для разработки новых стратегий лечения деменции, связанной с патологической формой бета-амилоидного белка.