Боль в животе после секса у женщин: почему это случается и когда следует обратиться к врачу
- Боль в животе после секса может быть вызвана разными причинами, включая интенсивный секс, недостаточное количество смазки, гинекологические заболевания, такие как эндометриоз, и послеоперационные состояния.
- Специалисты советуют обращаться к врачу при первом появлении боли после секса, чтобы вовремя выявить возможные серьезные проблемы и начать правильное лечение.
- Существуют различные типы боли, такие как поверхностный, позиционный, глубокий, и разновидности диспареунии, из которых каждый может свидетельствовать о различных проблемах, включая заболевания репродуктивной системы, органов мочевыделения, кишечника, или даже неврологические расстройства.
- Диагностика диспареунии включает детальный допрос, гинекологический осмотр и дополнительные исследования, такие как УЗИ органов малого таза.
Если после полового акта женщина чувствует боль - это может быть проявлением диспареунии. Чаще всего дискомфорт локализуется внизу живота, в половых органах или в тазовой области. Диспареуния способна серьезно снижать качество интимной жизни, поэтому важно не игнорировать проблему.
Почему возникает боль в животе после секса?
Причин для такого состояния может быть немало. Дискомфорт часто появляется, если секс был слишком интенсивным, проходил без достаточного количества смазки, или на фоне гинекологических заболеваний – например, эндометриоза, воспалительных процессов в органах малого таза, кист яичников, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cleveland Clinic.
Также на тему Все о грибковых инфекциях: почему возникают, как распознать и побороть
Также боль может возникать после операций или при инфекциях.
Боль может возникать у женщин любого возраста, но чаще всего с ней сталкиваются после менопаузы. В этот период уровень эстрогена снижается, что влияет на естественное увлажнение и состояние слизистой оболочки влагалища.
Какие существуют типы боли?
Специалисты выделяют несколько основных типов боли во время или после секса:
- Поверхностная боль – возникает во время проникновения. Может быть связана с сухостью слизистой, гормональными изменениями, инфекциями или травмами.
- Позиционная боль – ощущается в определенных позах, зависит от состояния мышц тазового дна, воспалений или сухости влагалища.
- Глубокая боль – возникает во время глубоких движений. Часто свидетельствует о проблемах с мочевым пузырем, кишечником, эндометриоз или дисфункцию мышц таза.
Отдельно выделяют:
- Первичную диспареунию – когда боль появляется от начала половой жизни;
- Вторичную – если раньше проблем не было;
- Постоянную, когда боль возникает каждый раз;
- Ситуативную – проявляется только в определенных случаях, например, в отдельных позах.
Какие заболевания могут скрываться за такой болью?
Диапазон возможных причин достаточно широк, и не все они связаны с онкологией. Самые частые причины:
- заболевания женской репродуктивной системы (эндометриоз, воспаление, кисты, патология маточных труб);
- болезни органов мочевыделения или кишечника;
- проблемы с мышцами передней брюшной стенки, тазового дна, патологии почек;
- неврологические расстройства и даже депрессия.
Когда следует обратиться к врачу?
Не откладывайте визит к гинекологу – лучше обратиться уже при первом появлении боли после секса. Это позволит вовремя выявить возможные серьезные проблемы и начать правильное лечение.
Обычно диагностика включает:
- детальный расспрос о ваших жалобах (когда появилась боль, где именно болит, при каких обстоятельствах возникает);
- гинекологический осмотр для исключения инфекций, раздражения, анатомических аномалий;
- дополнительные исследования, в частности УЗИ органов малого таза, если есть подозрение на отдельные патологии.
Игнорировать диспареунию нельзя: это состояние может возникать у женщин разного возраста, особенно после менопаузы. Чем раньше вы разберетесь с причинами боли, тем быстрее сможете вернуть себе комфорт и уверенность в личной жизни.
Если вы заметили боль во время или после секса – не стесняйтесь обратиться за консультацией. Даже банальная нехватка смазки или недавно перенесенное воспаление могут стать причиной неприятных ощущений. Но важно исключить и более серьезные заболевания, чтобы сохранить здоровье.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.