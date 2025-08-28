Почему возникает боль в животе после секса?

Причин для такого состояния может быть немало. Дискомфорт часто появляется, если секс был слишком интенсивным, проходил без достаточного количества смазки, или на фоне гинекологических заболеваний – например, эндометриоза, воспалительных процессов в органах малого таза, кист яичников, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cleveland Clinic.

Также боль может возникать после операций или при инфекциях.

Боль может возникать у женщин любого возраста, но чаще всего с ней сталкиваются после менопаузы. В этот период уровень эстрогена снижается, что влияет на естественное увлажнение и состояние слизистой оболочки влагалища.

Какие существуют типы боли?

Специалисты выделяют несколько основных типов боли во время или после секса:

Поверхностная боль – возникает во время проникновения. Может быть связана с сухостью слизистой, гормональными изменениями, инфекциями или травмами.

Позиционная боль – ощущается в определенных позах, зависит от состояния мышц тазового дна, воспалений или сухости влагалища.

Глубокая боль – возникает во время глубоких движений. Часто свидетельствует о проблемах с мочевым пузырем, кишечником, эндометриоз или дисфункцию мышц таза.

Отдельно выделяют:

Первичную диспареунию – когда боль появляется от начала половой жизни;

Вторичную – если раньше проблем не было;

Постоянную, когда боль возникает каждый раз;

Ситуативную – проявляется только в определенных случаях, например, в отдельных позах.

Какие заболевания могут скрываться за такой болью?

Диапазон возможных причин достаточно широк, и не все они связаны с онкологией. Самые частые причины:

заболевания женской репродуктивной системы (эндометриоз, воспаление, кисты, патология маточных труб);

болезни органов мочевыделения или кишечника;

проблемы с мышцами передней брюшной стенки, тазового дна, патологии почек;

неврологические расстройства и даже депрессия.

Когда следует обратиться к врачу?

Не откладывайте визит к гинекологу – лучше обратиться уже при первом появлении боли после секса. Это позволит вовремя выявить возможные серьезные проблемы и начать правильное лечение.

Обычно диагностика включает:

детальный расспрос о ваших жалобах (когда появилась боль, где именно болит, при каких обстоятельствах возникает);

гинекологический осмотр для исключения инфекций, раздражения, анатомических аномалий;

дополнительные исследования, в частности УЗИ органов малого таза, если есть подозрение на отдельные патологии.

Игнорировать диспареунию нельзя: это состояние может возникать у женщин разного возраста, особенно после менопаузы. Чем раньше вы разберетесь с причинами боли, тем быстрее сможете вернуть себе комфорт и уверенность в личной жизни.

Если вы заметили боль во время или после секса – не стесняйтесь обратиться за консультацией. Даже банальная нехватка смазки или недавно перенесенное воспаление могут стать причиной неприятных ощущений. Но важно исключить и более серьезные заболевания, чтобы сохранить здоровье.