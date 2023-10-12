Боль в пояснице: почему возникает у женщин и как облегчить состояние

Боль в нижней части спины – одна из самых распространенных жалоб, из которой женщины обращаются к врачу. Это понятно, ведь чувство боли часто донимает и ухудшает качество жизни.

Обозначила возможные причины появления боли в пояснице объяснила семейный врач Ирина Никита.

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Причины боли в пояснице

Гинекологические проблемы: эндометриоз, доброкачественные образования в матке, воспаление яичников, опущение матки или другие заболевания.

Камни в почках.

Напряжение мышц в результате чрезмерной физической нагрузки, сидячая работа или наличие травмы.

Остеохондроз, грыжи.

В то же время врач уточнила, что часто под остеохондрозом люди понимают так называемое "отложение солей", но это не так. Ведь остеохондроз – это деформация костных и хрящевых структур позвоночника.

К врачу следует обязательно обратиться, если боль приобрела острый характер, и особенно, если он возникает во время беременности и имеющиеся другие симптомы, например температура, изменение цвета мочи, слабость или тошнота, острая стреляющая боль в спине.

Как уменьшить боль в пояснице

Что касается облегчения состояния, то врач советует сначала хорошо отдохнуть. Следует исключить физические нагрузки, чтобы мышцы могли восстановиться.

При необходимости можно принять противовоспалительные средства, они помогут уменьшить воспаление и боль.

Также отличными вариантами будут йога и упражнения на расслабление. Конечно, массаж и правильная поза для сидения. Следует избегать избыточного давления на мышцы спины.

Кроме того, следует следить за тем, есть ли у женщины избыточный вес. Если ответ утвердительный, это может усугублять ситуацию. Врач подчеркнула, что ее советы достаточно общие, часто проблему нужно решать индивидуально на консультации у врача, а потому не пренебрегайте своим здоровьем и проверяйтесь у врачей регулярно.