Почему болит грудь перед месячными и когда это не повод для волнения
- Боль в груди перед месячными обычно вызвана гормональными изменениями, такими как повышение уровня эстрогена и прогестерона, и может быть частью предменструального синдрома или связана с фиброзно-кистозной мастопатией.
- Обращаться к врачу следует, если боль становится сильнее, длится более двух недель, мешает повседневной жизни, или если появляются уплотнения, изменения кожи, выделения из сосков, особенно когда болезненность проявляется только с одной стороны.
- Дополнительные причины боли могут включать мастит, инфекции, опухоли, прием антидепрессантов, прохождение лучевой терапии, или неподходящий бюстгальтер.
Более 70% женщин репродуктивного возраста хотя бы раз испытывали боль или дискомфорт в груди накануне менструации. Разбираемся, почему это случается, когда это нормально, а в каких случаях стоит обратиться к врачу.
Боль в молочных железах – явление довольно распространенное и может возникнуть у любого, независимо от возраста. Иногда это легкое покалывание или тягучее ощущение, а иногда – острая, жгучая или колющая боль, пишет 24 Канал со ссылкой на HealthLine.
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Какой бывает боль в груди?
Частый дискомфорт может влиять на качество жизни и затруднять привычные дела. Постоянная боль в груди иногда свидетельствует о проблемах со здоровьем, которые требуют внимания специалиста.
Врачи выделяют два основных типа боли в груди:
|Тип боли
|Симптомы
|Особенности
|Циклический
|Ощущение тяжести, отечности, болезненности, иногда боль отдает в подмышки и плечи
|Связан с менструальным циклом и гормональными колебаниями. Обычно начинается за 7 – 10 дней до месячных и проходит после их начала. Чаще встречается у женщин 20 – 50 лет. Может усиливаться при смене гормональных средств, а после менопаузы, как правило, исчезает.
|Нециклический
|Острая, жгучая, колющая боль, локализованная в одной области
|Не связана с циклом. Чаще возникает у женщин после 40 лет и может появляться даже после менопаузы. Обычно фиксируется с одной стороны и часто связана с травмами, особенностями анатомии или доброкачественными образованиями.
Иногда дискомфорт в груди беспокоит за неделю и более до месячных, а бывает – длится весь цикл. Ощущения могут быть как умеренными, так и достаточно сильными, иногда охватывают обе груди.
Какие причины боли в груди?
По данным Американской академии семейных врачей, наиболее распространенной причиной (особенно циклической боли) являются гормональные изменения в организме. В начале менструального цикла повышается уровень эстрогена – этот гормон стимулирует увеличение протоков молочных желез. На 21 день (при цикле в 28 дней) растет уровень прогестерона, который вызывает отек железистой ткани и провоцирует болезненность.
К причинам боли и отечности груди чаще всего относятся:
- предменструальный синдром (ПМС);
- фиброзно-кистозная мастопатия (доброкачественные изменения тканей груди).
У большинства женщин перед месячными наблюдается хотя бы небольшая болезненность груди, а у тех, кто принимает оральные контрацептивы, эти симптомы обычно менее выражены.
Есть несколько ситуаций, когда риск возникновения боли в груди повышается:
- Большой размер груди – часто сопровождается болями в спине, шее и плечах.
- Травмы или операции на груди, что оставили рубцы или изменили структуру тканей.
- Прием гормональных препаратов: противозачаточные, средства для лечения бесплодия, заместительная гормональная терапия.
- Овуляция (обычно за 12 – 14 дней до начала месячных).
- Беременность, особенно в первом триместре – из-за скачка эстрогена и изменение чувствительности груди.
Также боль в груди могут провоцировать:
- воспаление молочных желез (мастит), инфекции;
- опухоли, кисты;
- грудное вскармливание;
- прием определенных антидепрессантов (например, СИОЗС);
- прохождение лучевой терапии;
- костохондрит (воспаление суставов между ребрами и грудиной);
- неподходящий бюстгальтер – если грудь не поддерживается должным образом, связки растягиваются, и к вечеру появляется боль.
Когда обращаться к врачу?
Не откладывайте визит к маммологу или гинекологу, если:
- боль становится сильнее или не проходит более двух недель;
- дискомфорт мешает спать или работать;
- вы заметили уплотнение, изменения кожи, выделения из сосков;
- появились новые образования в груди;
- болезненность проявляется только с одной стороны;
- вам больше 40 лет и вы не проходили маммографию;
- не знаете, как правильно проводить самообследование молочных желез.
Боль и чувствительность груди перед месячными – явление, с которым сталкивается большинство женщин. Обычно это вариант нормы. Однако важно следить за изменениями: если боль усиливается, не проходит или сопровождается тревожными симптомами, не медлите с визитом к специалисту.
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