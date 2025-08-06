Боль в молочных железах – явление довольно распространенное и может возникнуть у любого, независимо от возраста. Иногда это легкое покалывание или тягучее ощущение, а иногда – острая, жгучая или колющая боль, пишет 24 Канал со ссылкой на HealthLine.

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Какой бывает боль в груди?

Частый дискомфорт может влиять на качество жизни и затруднять привычные дела. Постоянная боль в груди иногда свидетельствует о проблемах со здоровьем, которые требуют внимания специалиста.

Врачи выделяют два основных типа боли в груди:

Тип боли Симптомы Особенности Циклический Ощущение тяжести, отечности, болезненности, иногда боль отдает в подмышки и плечи Связан с менструальным циклом и гормональными колебаниями. Обычно начинается за 7 – 10 дней до месячных и проходит после их начала. Чаще встречается у женщин 20 – 50 лет. Может усиливаться при смене гормональных средств, а после менопаузы, как правило, исчезает. Нециклический Острая, жгучая, колющая боль, локализованная в одной области Не связана с циклом. Чаще возникает у женщин после 40 лет и может появляться даже после менопаузы. Обычно фиксируется с одной стороны и часто связана с травмами, особенностями анатомии или доброкачественными образованиями.

Иногда дискомфорт в груди беспокоит за неделю и более до месячных, а бывает – длится весь цикл. Ощущения могут быть как умеренными, так и достаточно сильными, иногда охватывают обе груди.

Какие причины боли в груди?

По данным Американской академии семейных врачей, наиболее распространенной причиной (особенно циклической боли) являются гормональные изменения в организме. В начале менструального цикла повышается уровень эстрогена – этот гормон стимулирует увеличение протоков молочных желез. На 21 день (при цикле в 28 дней) растет уровень прогестерона, который вызывает отек железистой ткани и провоцирует болезненность.

К причинам боли и отечности груди чаще всего относятся:

предменструальный синдром (ПМС);

фиброзно-кистозная мастопатия (доброкачественные изменения тканей груди).

У большинства женщин перед месячными наблюдается хотя бы небольшая болезненность груди, а у тех, кто принимает оральные контрацептивы, эти симптомы обычно менее выражены.

Есть несколько ситуаций, когда риск возникновения боли в груди повышается:

Большой размер груди – часто сопровождается болями в спине, шее и плечах. Травмы или операции на груди, что оставили рубцы или изменили структуру тканей. Прием гормональных препаратов: противозачаточные, средства для лечения бесплодия, заместительная гормональная терапия. Овуляция (обычно за 12 – 14 дней до начала месячных). Беременность, особенно в первом триместре – из-за скачка эстрогена и изменение чувствительности груди.

Также боль в груди могут провоцировать:

воспаление молочных желез (мастит), инфекции;

опухоли, кисты;

грудное вскармливание;

прием определенных антидепрессантов (например, СИОЗС);

прохождение лучевой терапии;

костохондрит (воспаление суставов между ребрами и грудиной);

неподходящий бюстгальтер – если грудь не поддерживается должным образом, связки растягиваются, и к вечеру появляется боль.

Когда обращаться к врачу?

Не откладывайте визит к маммологу или гинекологу, если:

боль становится сильнее или не проходит более двух недель;

дискомфорт мешает спать или работать;

вы заметили уплотнение, изменения кожи, выделения из сосков;

появились новые образования в груди;

болезненность проявляется только с одной стороны;

вам больше 40 лет и вы не проходили маммографию;

не знаете, как правильно проводить самообследование молочных желез.

Боль и чувствительность груди перед месячными – явление, с которым сталкивается большинство женщин. Обычно это вариант нормы. Однако важно следить за изменениями: если боль усиливается, не проходит или сопровождается тревожными симптомами, не медлите с визитом к специалисту.