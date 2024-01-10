Россияне врут, что в ВСУ воюет боец с синдромом Дауна: как на самом деле

Мы опровергали фейк, мол, в рядах ВСУ воюет мужчина с синдромом Дауна. Российские пропагандисты указывают, что Главнокомандующий ВСУ Залужный ранее говорил о мобилизации людей с инвалидностью.

Кремлевские медиа и телеграмм-каналы распространяют видео, снятое в окопе, в котором якобы сидит украинский военнослужащий с синдромом Дауна Пропагандисты также вспоминают слова Валерия Залужного о якобы мобилизации людей с инвалидностью.

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Скриншот сообщения

Как на самом деле

На видео можно увидеть никнейм автора, распространившего это видео – uvoin19. Однако на страницах пользователей токтока мы не нашли ни одного видео с таким названием или за подписью "Воха дежурит". Скорее всего, пользователь изменил свой никнейм или удалил запись. Обратный поиск отдельных изображений из видео в Google Images показал, что видео распространяют в основном русскоязычные источники.

В открытых источниках мы также нашли информацию о военном с позывным "Вохе". Мужчина служит в составе 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, однако выглядит совсем другим.

Кроме этого, нельзя утверждать, что это именно украинский военный, у которого еще якобы синдром Дауна. Хотя на предплечье мужчины можно увидеть шеврон ВСУ, но какие-либо другие опознавательные знаки – отсутствуют. К примеру, нет шеврона конкретной бригады, где служит мужчина или лента зеленого, желтого или синего цвета на форме.

Более того, в начале записи видно, что плитоноска мужчины не имеет самих плит, непосредственно защищающих от шаров и осколков. Также на нем нет дополнительных снаряжений, а сам мужчина даже без шлема. Хотя россияне пишут, что видео снято на линии фронта.

Впервые видео было опубликовано в конце декабря, однако точную дату и место съемки установить невозможно. Если видео действительно сняли зимой, удивительно, что военнослужащий обут в резиновые сапоги. Ведь в окопе сухо, а на улице мороз. Также россияне установили, что у мужчины синдром Дауна исключительно по его манере общения. Хотя могут быть совсем другие причины замедленной речи.

Что известно о синдроме Дауна

Синдром Дауна – один из самых распространенных генетических хромосомных. расстройств у детей. Синдром возникает тогда, когда каждая клетка человека имеет частичную или полную лишнюю копию 21 хромосомы. Эта дополнительная копия влечет за собой изменения в мозге и некоторые физические особенности. Однако доподлинно неизвестно, что влияет на появление синдрома. Ежегодно в мире около 3-5 тысяч детей рождаются с таким синдромом.

По последним данным, к 24 февраля 2022 года около 250-300 малышей в год рождались с синдромом Дауна в Украине. По данным Всеукраинской благотворительной организации "Даун Синдром", в начале 2020 более 9 тысяч украинцев до 35 лет имели синдром Давно. Среди признаков синдрома выделяют миндалевидные глаза, скошенные вверх, специфическую форму головы, маленькие уши, руки и ноги, короткую шею и т.д. Дети с синдромом Дауна также имеют более низкий показатель интеллекта и говорят медленнее других.

В то же время у мужчины на видео можно заметить только замедленную речь. К тому же согласно украинскому законодательством, лица с врожденными аномалиями со значительными нарушениями функций не пригодны к военной службе

Такими видео россияне пытаюсь дискредитировать не только военнослужащих, но и систему здравоохранения Украины в целом. Мол, о больных людях не заботятся и отправляют на фронт.

