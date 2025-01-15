Как измерить биологический возраст

"Тебе столько лет, на сколько ты себя чувствуешь" - это выражение имеет научное обоснование. Исследования показывают, что хронологический возраст, который отражает количество прожитых лет, не всегда точно передает состояние здоровья. Зато биологический возраст лучше указывает на то, как быстро стареют клетки, ткани и органы.

Что такое биологический возраст

Биологический возраст определяет, сколько повреждений получили клетки организма в течение жизни. Эти повреждения возникают естественно с возрастом и могут ускоряться из-за влияния генов, образа жизни и окружающей среды. Подробнее об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cleveland Clinic.

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Биологический возраст – это своеобразный показатель общего здоровья и потенциального долголетия,

– объясняет врач семейной медицины Саадия Хуссейн.

Повышенный биологический возраст может сигнализировать о риске развития хронических заболеваний, таких как:

рак;

деменция и болезнь Альцгеймера;

сахарный диабет;

сердечно-сосудистые болезни.

Как определить биологический возраст

Ученые на протяжении многих лет искали методы оценки биологического возраста. Сегодня одним из самых распространенных является анализ уровня метилирования ДНК – процесса, при котором к ДНК присоединяются метильные группы (химические соединения).

Это не меняет саму структуру ДНК, но может нарушать функции клеток, что связано со старением и развитием возрастных заболеваний. На основе уровня метилирования ДНК создают так называемые эпигенетические часы, которые и определяют биологический возраст.

Другой способ оценить биологический возраст - это анализ стандартных клинических показателей. Для этого используются сложные алгоритмы, которые учитывают такие факторы, как:

уровень кровяного давления;

содержание глюкозы в крови (гликемия);

уровень холестерина;

частота сердечного ритма;

рост и вес.

Важно. Понимание биологического возраста помогает не только определить текущее состояние здоровья, но и вовремя внедрить изменения в образе жизни, которые могут замедлить старение. Регулярные физические нагрузки, сбалансированное питание и снижение уровня стресса – это лишь некоторые из шагов, которые могут улучшить состояние организма и продлить активную жизнь.