Что такое биологический возраст

Биологический возраст определяет, сколько повреждений получили клетки организма в течение жизни. Эти повреждения возникают естественно с возрастом и могут ускоряться из-за влияния генов, образа жизни и окружающей среды. Подробнее об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cleveland Clinic.

Смотрите также Как изменится продолжительность жизни людей в XXI веке

Биологический возраст – это своеобразный показатель общего здоровья и потенциального долголетия,

– объясняет врач семейной медицины Саадия Хуссейн.

Повышенный биологический возраст может сигнализировать о риске развития хронических заболеваний, таких как:

рак;

деменция и болезнь Альцгеймера;

сахарный диабет;

сердечно-сосудистые болезни.

Как определить биологический возраст

Ученые на протяжении многих лет искали методы оценки биологического возраста. Сегодня одним из самых распространенных является анализ уровня метилирования ДНК – процесса, при котором к ДНК присоединяются метильные группы (химические соединения).

Это не меняет саму структуру ДНК, но может нарушать функции клеток, что связано со старением и развитием возрастных заболеваний. На основе уровня метилирования ДНК создают так называемые эпигенетические часы, которые и определяют биологический возраст.

Другой способ оценить биологический возраст - это анализ стандартных клинических показателей. Для этого используются сложные алгоритмы, которые учитывают такие факторы, как:

уровень кровяного давления;

содержание глюкозы в крови (гликемия);

уровень холестерина;

частота сердечного ритма;

рост и вес.

Важно. Понимание биологического возраста помогает не только определить текущее состояние здоровья, но и вовремя внедрить изменения в образе жизни, которые могут замедлить старение. Регулярные физические нагрузки, сбалансированное питание и снижение уровня стресса – это лишь некоторые из шагов, которые могут улучшить состояние организма и продлить активную жизнь.