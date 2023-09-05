Биохакер, желающий выглядеть в 45 на 18, рассказал, как произошло омоложение его пениса

Биохакер Брайан Джонсон, ставший известным после проведения терапии омоложения всего тела, рассказал как отбывали инъекции в пенис.

Эту часть процесса 46-летний предприниматель назвал "омоложением Джонсона Джонсона". Как он написал уколы, должны помочь ему достичь "длительной эрекции".

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Омоложение пениса Брайана Джонсона

В пятницу мне сделают инъекцию в пенис, и это волнующая тема,

– отметил он.

Миллиардер рассказал подробнее об этапах этого процесса, указав, на что именно они будут направлены:

Инъекция алпростадила в пенис для достижения длительной эрекции. Измерение пикового кровотока в артерии полового члена. Определение объема эякулята. Измерение максимальной скорости мочеиспускания. Анализ подвижности сперматозоидов. Проверка налета на пенис.

Когда пользователи спросили о "базовом объеме эякулята", Джонсон пояснил: "Базовый объем эякулята составляет 3,0 мл, >1,4 мл – считается нормальным".

Что известно Брайана Джонсона

Брайан Джонсон стремится достичь физической формы тело 18-летнего подростка. Он следует жесткому распорядку дня, который контролирует команда из 30 врачей. Вместе с очень точным рационом в 1977 калорий ежедневно, Джонсон проводит физические упражнения по крайней мере час в день, принимает 80 различных витаминов и минеральных добавок и ложится спать точно в 20:30.

Его расписание включает пробуждение в 5:00, завтрак в 6:00 и последний прием пищи в 11:00. Тем не менее, стоит отметить, что эксперимент с введением крови сына-подростка не принес значительных положительных результатов.