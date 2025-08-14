Американская кардиологическая ассоциация (AHA) обнародовала новые советы по потреблению ультраобработанных продуктов (УПП).

Новые советы от AHA?

Публикация совпала с подготовкой второго отчета инициативы "Make America Healthy Again" под руководством министра здравоохранения Роберта Ф. Кеннеди-младшего, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также Что будет с организмом, если ежедневно есть арбуз: польза для кожи, сердца и фигуры

В мае первый отчет MAHA рассказывал о влиянии питания на здоровье детей. Новый документ должен предложить изменения в политику, чтобы уменьшить вред от промышленных продуктов.

Что говорят кардиологи?

Вывод AHA очевидный, но тревожный – большинство ультраперерабатывающих продуктов негативно влияют на сердце и общее состояние здоровья, поэтому их производство и продажу следует ограничивать.

Заметьте. В то же время некоторые из них могут быть относительно безопасными, среди них: цельнозерновой хлеб, йогурты с низким содержанием сахара, томатные соусы или пасты из бобовых и орехов. Но даже в таких продуктах важно контролировать состав.

Профессор Стэнфордского университета Кристофер Гарднер отметил, что наличие нескольких "лучших" УПП не должно вводить в заблуждение. Подавляющее большинство этих продуктов содержит избыток соли, сахара, вредных жиров и добавок, которые стимулируют переедание. Это напрямую связано с ожирением, диабетом 2 типа, сердечно-сосудистыми болезнями и даже преждевременной смертью.

Какая статистика?

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, более половины калорий в рационе американцев (в возрасте от года) поступает с УПП. У детей этот показатель достигает 62%.

Обзор 45 научных метаанализов показал: только одна дополнительная порция ультраобработанной пищи в день увеличивает риск:

сердечной смерти – на 50%,

ожирения – на 55%,

диабета 2 типа – на 40%,

проблем со сном – на 41%,

депрессии – на 20%.

Так, что рекомендует AHA?

Эксперты советуют максимально избегать продуктов с высоким содержанием добавленного сахара, соли и вредных жиров. Допускается употребление небольшого количества качественных УПП, но с четким контролем состава.

Три группы продуктов в отчете AHA: