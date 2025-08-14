Новые советы от AHA?
Публикация совпала с подготовкой второго отчета инициативы "Make America Healthy Again" под руководством министра здравоохранения Роберта Ф. Кеннеди-младшего, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
В мае первый отчет MAHA рассказывал о влиянии питания на здоровье детей. Новый документ должен предложить изменения в политику, чтобы уменьшить вред от промышленных продуктов.
Что говорят кардиологи?
Вывод AHA очевидный, но тревожный – большинство ультраперерабатывающих продуктов негативно влияют на сердце и общее состояние здоровья, поэтому их производство и продажу следует ограничивать.
Заметьте. В то же время некоторые из них могут быть относительно безопасными, среди них: цельнозерновой хлеб, йогурты с низким содержанием сахара, томатные соусы или пасты из бобовых и орехов. Но даже в таких продуктах важно контролировать состав.
Профессор Стэнфордского университета Кристофер Гарднер отметил, что наличие нескольких "лучших" УПП не должно вводить в заблуждение. Подавляющее большинство этих продуктов содержит избыток соли, сахара, вредных жиров и добавок, которые стимулируют переедание. Это напрямую связано с ожирением, диабетом 2 типа, сердечно-сосудистыми болезнями и даже преждевременной смертью.
Какая статистика?
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, более половины калорий в рационе американцев (в возрасте от года) поступает с УПП. У детей этот показатель достигает 62%.
Обзор 45 научных метаанализов показал: только одна дополнительная порция ультраобработанной пищи в день увеличивает риск:
- сердечной смерти – на 50%,
- ожирения – на 55%,
- диабета 2 типа – на 40%,
- проблем со сном – на 41%,
- депрессии – на 20%.
Так, что рекомендует AHA?
Эксперты советуют максимально избегать продуктов с высоким содержанием добавленного сахара, соли и вредных жиров. Допускается употребление небольшого количества качественных УПП, но с четким контролем состава.
Три группы продуктов в отчете AHA:
- Полезные: фрукты и овощи без добавок, цельнозерновые, несоленые орехи, бобовые, растительные масла, нежирные молочные продукты, постное мясо, несладкие напитки, растительные заменители без избытка соли и сахара.
- Умеренно полезные: белый рис, макароны, жирные молочные продукты, хлеб из очищенной муки, соленые орехи, консервы с добавками, сыры, супы с пониженным натрием, готовые блюда из качественных ингредиентов.
- Наименее полезные: жирное красное мясо, колбасы, сливочное масло, тропические масла, сладкие напитки, выпечка из белой муки, сладости, фастфуд, некоторые консервы и полуфабрикаты.