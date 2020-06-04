В Центре общественного здоровья опубликовали рекомендации родителям относительно того, как отводить своих детей в детские сады и на что надо обратить внимание. Напомним, что детские садики возобновили свою работу 25 мая в Украине.

Об этом написала пресс-служба ЦОС на странице в фейсбуке.

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Рекомендации по безопасности в детсадах

Приводя и забирая ребенка, родители должны носить защитную маску на лице и придерживаться физического дистанцирования с другими людьми.

Важно не позволять ребенку брать с собой в садик игрушки из дома и забирать игрушки из садика домой.

Если дома у ребенка появились респираторные симптомы (кашель, насморк, боль в горле), даже если они едва выражены, не следует вести малыша в садик. Так вы будете подвергать опасности воспитателей, других детей и их семьи. В случае респираторных симптомов у ребенка обязательно обратитесь к семейному врачу или педиатру,

– заявили в ЦОС.

Используя антисептики для рук, надо проверить, может этим средством пользоваться ребенок по инструкции производителя.