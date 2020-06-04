Как безопасно посещать детские сады: полезные советы
В Центре общественного здоровья опубликовали рекомендации родителям относительно того, как отводить своих детей в детские сады и на что надо обратить внимание. Напомним, что детские садики возобновили свою работу 25 мая в Украине.
Об этом написала пресс-служба ЦОС на странице в фейсбуке.
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Рекомендации по безопасности в детсадах
Приводя и забирая ребенка, родители должны носить защитную маску на лице и придерживаться физического дистанцирования с другими людьми.
Важно не позволять ребенку брать с собой в садик игрушки из дома и забирать игрушки из садика домой.
Если дома у ребенка появились респираторные симптомы (кашель, насморк, боль в горле), даже если они едва выражены, не следует вести малыша в садик. Так вы будете подвергать опасности воспитателей, других детей и их семьи. В случае респираторных симптомов у ребенка обязательно обратитесь к семейному врачу или педиатру,
– заявили в ЦОС.
Используя антисептики для рук, надо проверить, может этим средством пользоваться ребенок по инструкции производителя.
Ребенку не нужно приносить в детсад игрушки из дома / Фото: Unsplash
В Центре подчеркнули, что в детских садах должны придерживаться требований постановления Главного государственного санитарного врача Украины от 21.05.2020 № 25 "Об утверждении Временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий в учреждениях дошкольного образования на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".