Ведущие эпидемиологи из США считают, что риск передачи коронавируса во время коротких объятий может быть на удивление низким.

Журналисты The New York Times пообщались на тему объятий и коронавируса с ведущими эпидемиологами и учеными, а иллюстраторы издания создали на основе их советов иллюстрации с примерами, как можно или не стоит обниматься во время пандемии.

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Пока неизвестен уровень точной дозы возбудителя инфекции, при котором можно заразиться коронавирусом. Предварительная оценка составляет от 200 до 1 000 копий вируса. Между тем брызги кашля могут содержать в себе от 5 000 до 10 000 копий, но большая часть брызг оседает на землю или на других поверхностях.

Если человек не кашляет и не разговаривает во время объятий, то риск заражения, вероятно, является очень низким.

Конечно, от объятий все же стоит воздержаться, но если это действительно необходимо – принимайте меры безопасности:

Наденьте маску;

Не обнимайтесь в помещении;

Не прикасайтесь к одежде или телу другого человека лицом и маской;

Не обнимайте того, кто кашляет или имеет другие симптомы заболевания.

И помните, что есть разные виды объятий, и некоторые из них значительно безопаснее, чем другие. Во время объятий положение вашего лица имеет большое значение, поэтому отведите его в противоположную сторону от лица человека, с которым обнимаетесь.

Не говорите и не кашляйте в процессе и обнимайтесь недолго – это желательно сделать как можно быстрее. Это действительно важно, так как риск передачи инфекции при более продолжительном контакте возрастает. После объятий быстро отступите друг от друга и помойте руки.

Также постарайтесь не плакать. Слезы и насморк увеличивают риск контакта с жидкостью, в которой может быть возбудитель инфекции.

Да, некоторые меры предосторожности могут показаться слишком большим усилием для простых объятий, но людям необходимо иметь варианты, учитывая, что пандемия будет с нами некоторое время. Это настоящий вызов для пожилых людей, которые волнуются, что они не смогут коснуться или связаться с семьей до конца своей жизни,

– сказала эпидемиолог и доцент Гарвардской Медицинской школы Джулия Маркус.



Не располагайтесь лицом к лицу / Иллюстрация The New York Times



Не обнимайтесь лицом к лицу / Иллюстрация The New York Times



Можно разрешить ребенку занять вас на уровне ног или талии / Иллюстрация The New York Times

Если целовать внуков, то в затылок / Иллюстрация The New York Times

Во время объятий разверните ваши лица в противоположном направлении / Иллюстрация The New York Times