"Бессимптомная вспышка": у работников водоканала в Одессе обнаружили коронавирус
На предприятии "Инфоксводоканал", обеспечивающем водоснабжением жителей Одессы, зафиксировали вспышку коронавируса. Заболели шестеро работников предприятия.
Об этом сообщило издание Думская. Информацию о вспышке инфекции подтвердил пресс-секретарь "Инфоксводоканала" Сергей Чабан.
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Коронавирусную инфекцию диагностировали у шести сотрудников водоканала, заболели два инженера, сотрудник информационного центра и один сотрудник службы водосбыта.
Все больные бессимптомные. Это сотрудники административного офиса. После подтверждения диагноза их отправили на самоизоляцию,
– отметил Чабан.
По его словам, вспышку COVID-19 обнаружили во время планового тестирования сотрудников. Сейчас предприятие работает в штатном режиме, а в помещениях водоканала проводят дезинфекцию.
Что известно о бессимптомном течении COVID-19
Некоторые предыдущие исследования предполагали, что почти у половины пациентов с COVID-19 не проявляется никаких симптомов, но австралийские ученые доказали, что это не так.
К счастью, бессимптомные носители, как свидетельствуют последние исследования, на треть реже распространяют болезнь, поскольку из-за отсутствия симптомов не кашляют и не чихают.