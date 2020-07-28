На предприятии "Инфоксводоканал", обеспечивающем водоснабжением жителей Одессы, зафиксировали вспышку коронавируса. Заболели шестеро работников предприятия.

Об этом сообщило издание Думская. Информацию о вспышке инфекции подтвердил пресс-секретарь "Инфоксводоканала" Сергей Чабан.

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Коронавирусную инфекцию диагностировали у шести сотрудников водоканала, заболели два инженера, сотрудник информационного центра и один сотрудник службы водосбыта.

Все больные бессимптомные. Это сотрудники административного офиса. После подтверждения диагноза их отправили на самоизоляцию,

– отметил Чабан.

По его словам, вспышку COVID-19 обнаружили во время планового тестирования сотрудников. Сейчас предприятие работает в штатном режиме, а в помещениях водоканала проводят дезинфекцию.

Что известно о бессимптомном течении COVID-19

Некоторые предыдущие исследования предполагали, что почти у половины пациентов с COVID-19 не проявляется никаких симптомов, но австралийские ученые доказали, что это не так.

Примерно у каждого шестого инфицированного – болезнь не проявляется в течение всего тходя заболевания.

К счастью, бессимптомные носители, как свидетельствуют последние исследования, на треть реже распространяют болезнь, поскольку из-за отсутствия симптомов не кашляют и не чихают.