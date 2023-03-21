Украинские военные смогут бесплатно хранить сперматозоиды и яйцеклетки в криобанках

Парламент поддержал законопроект №8011 о создании государственных гарантий для сохранения возможности биологического отцовства/материнства для защитников и защитниц Украины.

Что предусматривает новый закон

Этот законопроект поддержало 256 народных избранников. Его инициатором выступила Оксана Дмитриева, документ предусматривает внесение изменений и дополнений в некоторые законы Украины с целью обеспечения прав участников войны на биологическое посттравматическое отцовство/материнство.

Также на тему Секс после родов: когда и как возвращать половую жизнь новоиспеченным родителям

Законопроект позволит защитникам и защитницам на средства государства замораживать и сохранять свои репродуктивные клетки, чтобы в случае ранения стать биологическими родителями и матерями.

Обсуждение законопроекта

Инициативу 16 марта поддержали эксперты и медики. По их оценкам уровень рождаемости за последнее десятилетие снизился примерно от 500 тысяч детей до 195 тысяч в 2022 году. В секторе обороны, по данным Минобороны, задействовано более 1 миллиона мужчин и женщин преимущественно молодого возраста. Из-за травм, ранений, постоянного стресса они теряют здоровье, в том числе и репродуктивное. Это также вынужденная эмиграция женщин и детей может привести к критическому падению рождаемости.

Но эксперты также отмечали, что документ нуждается в доработке. В частности, он должен урегулировать юридические вопросы по подражанию или утилизации репродуктивных клеток в случае гибели военнослужащего, вывозу биологических материалов за границу, а также решать проблему с криобанками. Кроме того, сейчас в Украине только три частных криобанка и ни одного государственного.

Также заместитель Комитета здравоохранения ВР Оксаны Дмитриевой отмечала, что соответствующие редактирования уже разрабатываются, а сам законопроект может быть вынесен на голосование до лета 2023 года.

Поэтому пока неизвестно, были ли эти правки применены в принятом Верховной Радой законопроекте.