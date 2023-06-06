Бешеный кот набросился на девочку на Хмельнитчине: что известно о случае

В поселке городского типа Летичев, не Хмельнитчине, зафиксировали кота, больного бешенством. Он в конце мая напал на девочку, поэтому она сейчас проходит лечение в медицинском учреждении.

По имеющейся информации, это произошло 29 мая 2023 года. В одно из домовладений забежал бездомный кот. Он напал на девочку и поцарапал ее.

Читайте также Поцарапал или укусил кот: что делать, чтобы избежать опасности для здоровья

Впоследствии стало известно, что у кота – бешенство

Собственно, 30 мая зарегистрировали, что у этого кота – бешенство. Сама девочка находится в КНП "Летичевская многопрофильная больница". Ей оказывается медицинская помощь.

Также 31 мая провели заседание Местной Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Летичевском поселковом совете. Согласно протоколу, ввели карантинные ограничения по бешенству кошек на территории этого населённого пункта. Также определили карантинную зону в пределах территории вокруг радиуса 5 километров. Под нее попадают также Горбасов и Рудня Летичевская ОТГ. Кроме того, утвердили план основных мер, предусматривающих ликвидацию и недопущение распространения бешенства.

Что такое бешенство Это острая зоонозная вирусная болезнь. К ней восприимчивы все теплокровные, в том числе человек. Как правило, проявляется заболевание параличами и может закончиться летально.

Бешенство выявляют практически по всему миру. В то же время, в государствах Западной Европы, Северной Америки, Японии и Южной Кореи эту болезнь удалось побороть. Итак, случаев заражения не фиксировали. В Украине основным источником бешенства остаются бродячие кошки и собаки, а также дикие лисы и волки.

Следует понимать, что заражение происходит во время укуса. Или же в случае, когда слюна больного животного попадает на участки кожи или слизистой, которые получили повреждения.

Что известно о протекании болезни

Заметим, что инкубационный период – между инфицированием и проявлением первых симптомов – может занимать от нескольких дней до нескольких месяцев.

В этом случае важно быть максимально внимательными. Только существует подозрение, но еще нет симптомов, необходимо обратиться за медицинской помощью. Если же симптомы проявляются, то болезнь кончается смертью как для животного, так и для раненого человека.

Первые симптомы бешенства

Заметили в Летичевской поселковой объединенной общине, что первые симптомы могут быть неспецифическими:

вялость,

лихорадка,

рвота,

анорексия.

В течение нескольких дней (иногда, недель или месяцев) признаки могут прогрессировать. В этом случае могут наблюдаться нервные расстройства, нарушения координации, слабости и паралича. Также могут быть проблемы с дыханием, проглатыванием, чрезмерное слюноотделение, аномальное поведение, агрессивность и/или самокалечение.