В небольшом муниципалитете в провинции Бергамо провели серологическое тестирование местных жителей. Антитела к коронавирусу обнаружили у 37% протестированных.

Власть инициировала тестирование на антитела

В Сан-Джованни-Бьянко живут 4800 человек. Этот муниципалитет расположен в Ломбардии – регионе Италии, который больше всего пострадал от вспышки коронавируса. Об этом говорится в издании Corriere Della Sera.

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Тестирование на антитела решила провести местная власть, чтобы узнать, сколько жителей на самом деле были инфицированы. Согласились на тестирование более 1440 человек.

Что показали результаты

В 37% тестируемых – положительный результат на антитела.

Средний возраст людей с положительным результатом – 54 года.

70% из них сообщили, что испытывали симптомы болезни.

Это цифра, которую мы ожидали, учитывая большое количество смертей,

– заявил мэр муниципалитета Марко Милези.

В марте 2019 года в муниципалитете умерли только два человека, а в марте 2020 года – 47 – это больше, чем за весь прошлый год.

Что говорят исследователи

Исследователи отмечают, что чем выше показатель на антитела – тем лучше. Ведь это свидетельствует о получении коллективного иммунитета против коронавируса. Коллективный иммунитет появится тогда, когда показатель переболевших людей приблизится к 60%.

Статистика коронавируса в Италии

По состоянию на 7 июня в Италии обнаружили 234 804 случая коронавируса, из них 33 846 – летальные. От COVID-19 выздоровели 165 078 человек. Сейчас Италия – на седьмом месте в списке наиболее инфицированных стран мира.