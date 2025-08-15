Белок, который содержится в волосах, коже и шерсти способен восстанавливать зубную эмаль и останавливать развитие кариеса на ранних стадиях.

Каким образом формируется защита?

Результаты исследования, опубликованы в журнале Advanced Healthcare Materials, показали, что кератин, полученный из шерсти, при взаимодействии с минералами в слюне образует защитный слой, который имитирует естественную эмаль. Со временем он притягивает ионы кальция и фосфата, укрепляя и наращивая эмалеподобное покрытие вокруг зуба, передает 24 Канал.

"В отличие от костей или волос, эмаль не восстанавливается естественным путем. Если она потеряна, это навсегда", – заметил доктор Шериф Эльшаркави, старший автор исследования.

Справочно. Разрушение эмали ускоряют кислые продукты, газированные напитки, плохая гигиена и старение, что приводит к чувствительности, боли и даже потере зубов.

Почему обычные пасты не защищают эмаль?

Зубные пасты с фтором способны лишь замедлить разрушение, тогда как кератиновое лечение, по словам ученых, может полностью остановить процесс. Белок образует плотный минеральный слой, который закрывает открытые нервные каналы, уменьшая чувствительность и боль.

Будущие формы такой терапии могут быть разными – от зубной пасты, которую можно использовать дома, до профессионального геля, который будет наносить стоматолог. Исследователи предположили, что технология станет доступной для пациентов уже через 2 – 3 года.

Кератин – это революционная альтернатива традиционным пломбам из пластиковых смол, которые менее долговечны и могут быть токсичными. К тому же он выглядит естественнее, ведь точнее воспроизводит цвет зуба,

- отметила доктор Сара Гамеа, одна из авторов работы.