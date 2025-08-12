Старение –неизбежный естественный процесс, но то, как мы входим в зрелые годы, в значительной степени зависит от нашего образа жизни. Рацион, уровень физической активности, качество сна, способность справляться со стрессом и поддержание социальных связей – все это формирует основу активного долголетия.

Почему мышцы важны?

Одним из ключевых факторов здорового старения является сохранение мышечной массы и силы.

Дело в том, что после 50 лет организм становится менее чувствительным к действию белка и силовых тренировок. Это явление ученые называют анаболической резистентностью. Из-за этого привычные порции белка уже не дают такого эффекта, как в молодости.

Заметьте. Эксперты, среди которых и исследователь из Университета Макмастера Стю Филлипс, советуют мужчинам и женщинам старшего возраста увеличить потребление белка почти вдвое – ориентировочно до 1,6 граммов на килограмм веса в день.

Какие продукты сохранят мышцы?

Чтобы достичь этого уровня, стоит включать в ежедневное меню богатые белком продукты:

Сардины – 18 граммов белка на 75 граммов, плюс омега-3, витамин D и кальций. Сыр – около 25 граммов белка в чашке, с медленным казеином, полезным для ночного восстановления мышц. Яйца – 12 граммов белка на две штуки, с полным набором аминокислот и витаминов. Бобовые – до 8 граммов белка и 7 граммов клетчатки в полстакана, плюс антиоксидантное действие. Молоко – 8 граммов белка на стакан, а также кальций и витамин D для костей. Говядина – 27 граммов белка на 100 граммов, богата на B12, железо и цинк. Тофу – 17 граммов белка на 100 граммов, отличный вариант для растительного рациона. Куриное филе – 23 грамма белка на 100 граммов с минимумом жира.

Как стареть здорово?

Однако питание – лишь часть задачи. Для долголетия важны также силовые тренировки для поддержания мышц и профилактики падений. Стоит быть социально активным, чтобы снизить риск депрессии и проводить время на природе, что помогает уменьшить стресс и повышает настроение.

Сочетание сбалансированного рациона, достаточного количества белка, движения и здоровых привычек может существенно повысить шансы на активную, энергичную жизнь в любом возрасте.