Микробиом кишечника влияет на риск возникновения депрессии
Источник:Nature
Европейские медики обнаружили, что вероятность развития депрессии зависит от состава бактерий в кишечнике человека.
Хотя депрессия – сложное заболевание, последние исследования указывают на роль бактерий, живущих в кишечнике, предполагая, что определенные штаммы бактерий могут подпитывать симптомы депрессии, в то время как другие могут им противодействовать.
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Новое исследование микробиома
В новых исследованиях ученые обнаружили 13 групп бактерий, связанных с вероятностью возникновения симптомов депрессии у взрослых. В некоторых случаях кишечные бактерии были истощены у людей с депрессией, в то время как в других они присутствовали в относительно высоком уровне.
Некоторые из этих микробов участвуют в выработке глутамата, серотонина и других важных сигнальных молекул нервной системы. Это объясняет, почему микрофлора кишечника влияет на психическое здоровье.
Бактерии в кишечнике влияют на риск депрессии
В исследовании участвовало около 3000 человек. Нидерландские и британские медики всесторонне изучили состояние их психики, а также собрали образцы микрофлоры и генома. После анализа этих проб исследователи выделили несколько десятков микробов, так или иначе связанных с развитием депрессии.
Ранее исследователи считали, что состав микрофлоры оказывает влияние только на метаболизм, однако наблюдения последних лет показали, что особенности в составе микрофлоры отражаются на вероятности развития рака и других болезней, а также на поведении людей и животных.