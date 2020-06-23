Авиакомпании прекращают продажу алкоголя на борту самолетов
Из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19 авиакомпании из разных стран мира прекратили продажу алкоголя на борту самолетов.
Это делают для того, чтобы минимизировать взаимодействие между экипажем и пассажирами и создать более безопасное путешествие для всех, пишет CNN.
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Ведь пассажир в салоне самолета постоянно должен находиться в маске, кроме того, когда ест и пьет. Поэтому это хороший способ продлить пребывание пассажиров в масках.
Ирландский лоукостер Ryanair, который летает из Украины, уже изменил правила. Вся еда теперь должна быть заказана и упакована предварительно, а алкоголь в меню не входит.
Продавать спиртное во время полета не будут также easyJet и Virgin Australia, KLM в Европе, Delta Air Lines и American Airlines в США, австралийский авиаперевозчик Virgin Australia и гонконгский Cathay Pacifi.
British Airways запретили продажу алкоголя только в экономическом классе. Украинские авиакомпании таких заявлений пока не озвучивали.
Куда можно полететь из Украины
Украинские туристы смогут уехать на иностранные курорты после 1 июля. Сейчас готовы принять украинцев только в 5 странах: США, Албании, Турции, Беларуси и Великобритании.
Граждане, где эпидемическая ситуация хуже, чем в Украине, должны пройти обязательную 14-дневную обсервацию или самоизоляцию.
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