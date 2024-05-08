AstraZeneca отзывает свою вакцину во всем мире

Фармацевтическая компания AstraZeneca отзывает свою вакцину Oxford-AstraZeneca от COVID-19 во всем мире.

Решение прийнли сразу после того, как компания признала в судебных документах, что препарат может вызвать тромбоз. И хотя этот побочный эффект довольно редкий, и является опасным.

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Вакцину изымут во всем мире. В Европейском Союзе ее больше нельзя будет использовать - после того, как компания AstraZeneca добровольно отозвала свое маркетинговое разрешение, – сообщает издание.

Обратите внимание. Заявка на отзыв вакцины была подана еще 5 марта и сейчас уже вступила в силу.

Подобные заявки будут поданы в ближайшие месяцы не только в ЕС, но и в Великобритании и других странах, которые одобрили вакцину, известную как Vaxzevria.

Объяснение компании

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca уверяет, что решение об изъятии вакцины является чисто коммерческим. Объясняют, что вакцину Vaxzevria больше не производят и не поставляют: ее заменили обновленные и безопасные вакцины, которые эффективны против новых вариантов COVID-19.

Что известно о риске тромбоза

AstraZeneca обвинили в том, что вакцина может провоцировать развитие тромбоза с тромбоцитопенией (TTS) - состояние, при котором уровень тромбоцитов в крови снижается и образуются тромбы, что может привести к серьезным осложнениям.

30 апреля 2024 года AstraZeneca признала в суде, что вакцина действительно может вызвать этот редкий, но гипотетически смертельный побочный эффект.

Собственно, это и стало ключевым в судебном процессе, в котором десятки семей требуют компенсации за вред, причиненный их близким из-за прививки препаратом.

Сколько случаев побочных реакций

Тромбоз с синдромом тромбоцитопении, который развился вследствие вакцинации препаратом, связывают с по крайней мере 81 смертью в Великобритании и сотнями случаев осложнений.

Несмотря на это, в AstraZeneca продолжают настаивать, что решение об отзыве вакцины не связано с судебным делом и тем, что их вакцина может вызвать TTS.

Там подчеркнули, что гордятся ролью, которую Vaxzevria сыграла в прекращении глобальной пандемии.

Справка. По независимым оценкам, за первый год использования вакцины было спасено более 6,5 миллионов жизней, а по всему миру было поставлено более трех миллиардов доз.