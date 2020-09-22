Хотя аспирин известен своими противовоспалительными свойствами, эксперты призывают не использовать его для лечения угрей.

Аспирин – это ацетилсалициловая кислота. Да, название похоже на "салициловую кислоту", которую используют для лечения угрей, но это разные молекулы, сообщает Healthline.

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Аспирин – это пероральный препарат, который используют для снижения боли, а также против лихорадки или воспаления. Он не никак не может очистить поры кожи, не выводит кожное сало и не имеет ни одного доказанного влияния на предотвращение будущей сыпи.

Одним из главных преимуществ салициловой кислоты для лечения угрей является то, что она растворяется в жире. Это позволяет ей проникать сквозь кожу, попасть в жировые железы, "разблокировать" поры и уменьшить выработку кожного сала.

А вот ацетилсалициловая кислота (аспирин), особенно при самостоятельном применении в домашних условиях, может еще больше травмировать кожу. Важно осознавать, что аспирин – это кислота. Поэтому ее применение в нерегулируемой концентрации может привести к химическим ожогам, сухости и раздражения.

Маска из аспирина может привести к тому, что препарат попадет в кровоток. Это может вызвать системные побочные эффекты у аллергиков.

Вывод: измельченный аспирин на лице приносит больше вреда, чем пользы.