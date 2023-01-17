Для чего человеку нужен аппендикс

По современным представлениям, аппендикс – это орган, в котором при диарее и нарушении баланса микрофлоры сохраняется биопленка с микроорганизмами, населяющими кишечник.

Биопленка в аппендиксе

Кишечник населен микроорганизмами, помогающими поддерживать здоровье организма, влияют на обмен веществ и работу иммунной системы. Их сообщество вместе с молекулами слизистой и иммунной системы образует биопленки.

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Благодаря биопленкам состав микрофлоры сохраняется стабильным, а рост и размножение вредных микроорганизмов угнетается.

Оказалось, что таких биопленок больше всего в аппендиксе и чем дальше от него, тем меньше их количество.

Аппендикс – это полая червеобразная трубка-отросток слепой кишки, внутри которой хранится биопленка. Предполагается, что после эпизодов диареи с нарушением баланса кишечной флоры аппендикс становится источником полезных бактерий для их возвращения в слизистую.

Удаление аппендикса

Правда, у людей, которые соблюдают правила гигиены и контактируют с меньшим количеством аллергенов, паразитов и бактерий, чаще развиваются иммунные бурные реакции, например аллергия и аппендицит.

По некоторым данным, удаление аппендикса может быть связано с развитием воспалительных состояний, например воспалительных заболеваний кишечника, болезней сердца, а также болезни Паркинсона. Более точное влияние аппендикса на здоровье человека пока неизвестно.