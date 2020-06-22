На Львовщине снова зафиксировали антирекорд количества больных COVID-19. За последние сутки болезнь подтвердили у 200 человек. Мэр Львова Андрей Садовый объяснил, что есть 2 причины таких показателей.

Причины антирекорда COVID-19 на Львовщине

Городской голова рассказал в эфире 24 канала, что есть 2 причины плохой статистики заболевания в Львовской области:

Открытые границы, вследствие чего существует большое скопление людей;

Общая расслабленность. Люди прекратили соблюдать ограничения.

Садовый заверил, что именно вторая причина является основной. "У нас по телевидению показывают картинки с пляжей, как все отдыхают. Как вы хотите после этого заставить людей носить маски и быть осторожными? Все почему-то считают, что пандемия прошла", – сказал мэр Львова.

По его словам, если в европейских странах появляются новые больные, то там вводят строгие ограничения. При этом власть сразу дает компенсаторные механизмы для бизнеса и людей.

У нас нет такой возможности. Нам подходит "шведский" вариант: чтобы работала экономика и была прямая ответственность каждого из нас за здоровье свое и родных. Непростая ситуация, но другого варианта нет,

– заверил Андрей Садовый.

Степанов отметил работу львовских медиков, – Садовый

Сегодня, 22 июня 2020 года, во Львов приезжал с рабочим визитом министр здравоохранения Максим Степанов. Андрей Садовый отметил, что у них состоялось серьезное совещание.

Мне приятно, что министр отметил работу львовских медиков. Он объездил очень много медучреждений, это была активная встреча,

– сказал мэр.

Садовый рассказал, что у Степанова возникли замечания к работе лабораторного центра, который находится в подчинении Минздрава. Именно там делают ПЦР-тестирования. Мэр Львова выразил надежду, что в учреждении теперь произойдут серьезные позитивные изменения.

Также мэр Львова отметил, что все львовские медучреждения готовят к возможности принимать больных COVID-19.