Из крови мужчины, который пережил 200 укусов змей, создали мощное противоядие

Биотехнологи разработали эффективный антидот, способный нейтрализовать действие яда 19 особо опасных видов змей, включая королевскую кобру. Новая сыворотка сочетает уже известный препарат вареспладиб со специфическими антителами, полученными из крови американца, который пережил около 200 укусов различных ядовитых змей.

Исследование, опубликовано в журнале Cell, подчеркивает, что подобная необычная методика ставит перед учеными этические дилеммы, передает 24 Канал.

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Современные недостатки антидотов

Сегодня противоядия получают путем введения животным (чаще всего лошадям) небольших доз змеиного яда, а затем выделяют полученные антитела. Такой подход позволяет создавать сыворотки против ограниченного количества видов змей, к тому же "чужеродные" антитела нередко провоцируют тяжелые аллергические реакции у людей.

Задача ученых – создать универсальное противоядие, которое действовало бы против большинства опасных змей. Несмотря на многообразие видов (около 650), токсины их яда относятся лишь к десяти основным классам, что делает подобный подход реалистичным.

Новый антидот

Сначала исследователи искали смельчаков, которые часто имеют дело с ядовитыми змеями, и в конце услышали о Тиме Фриде, который не только пережил сотни укусов, но и сам себе вводил дозы различных ядов.

Соблюдая все этические требования и получив согласие самого Тима, ученые взяли несколько образцов его крови, в которой содержалась большая "библиотека" иммунных клеток и антител. Для усиления эффективности к ним добавили вареспладиб – ингибитор ферментов, разрушающих ткани.

Экспериментальный коктейль успешно защитил мышей даже от смертельных доз яда 19 самых опасных змей семейства аспидовых.

Однако даже несмотря на успешные результаты, вопросы этики и возможности промышленного масштабирования производства человеческих антител остаются открытыми.