Исследование, опубликовано в журнале Cell, подчеркивает, что подобная необычная методика ставит перед учеными этические дилеммы, передает 24 Канал.

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Современные недостатки антидотов

Сегодня противоядия получают путем введения животным (чаще всего лошадям) небольших доз змеиного яда, а затем выделяют полученные антитела. Такой подход позволяет создавать сыворотки против ограниченного количества видов змей, к тому же "чужеродные" антитела нередко провоцируют тяжелые аллергические реакции у людей.

Задача ученых – создать универсальное противоядие, которое действовало бы против большинства опасных змей. Несмотря на многообразие видов (около 650), токсины их яда относятся лишь к десяти основным классам, что делает подобный подход реалистичным.

Новый антидот

Сначала исследователи искали смельчаков, которые часто имеют дело с ядовитыми змеями, и в конце услышали о Тиме Фриде, который не только пережил сотни укусов, но и сам себе вводил дозы различных ядов.

Соблюдая все этические требования и получив согласие самого Тима, ученые взяли несколько образцов его крови, в которой содержалась большая "библиотека" иммунных клеток и антител. Для усиления эффективности к ним добавили вареспладиб – ингибитор ферментов, разрушающих ткани.

Экспериментальный коктейль успешно защитил мышей даже от смертельных доз яда 19 самых опасных змей семейства аспидовых.

Однако даже несмотря на успешные результаты, вопросы этики и возможности промышленного масштабирования производства человеческих антител остаются открытыми.