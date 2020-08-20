Риск развития рака толстой и прямой кишок в определенной степени зависит от типа и класса назначаемых антибиотиков.

Прием антибиотиков в виде таблеток и капсул связан с повышенным риском колоректального рака (опухолей толстой кишки), но с понижением риска развития рака прямой кишки, пишет Gut.

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Исследователи собрали информацию о назначении для 28 930 пациентов с диагнозом колоректальный рак (19 726) и рак прямой кишки (9254) в течение среднего периода наблюдения – 8 лет, а также для 137 077 пациентов такого же возраста, у которых не развились эти виды рака.

Как связан прием антибиотиков с раком

Связь между раком толстой кишки и применением антибиотиков был очевидным среди пациентов, которые принимали эти препараты более чем за 10 лет до диагностирования рака.

После учета таких факторов риска, как избыточный вес, курение и употребление алкоголя, было установлено, что прием антибиотиков в течение относительно короткого периода времени (16 и более дней) связан с повышенным риском развития рака толстого кишечника. Причем самое сильное воздействие лекарства было характерно для рака проксимального отдела толстой кишки.

Что касается рака прямой кишки, то применение антибиотиков дольше 60 дней связано с уменьшением риска на 15%. То есть прием антибиотиков, наоборот, снижает вероятность рака.