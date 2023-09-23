Заставляет пить больше: нашли фактор, определяющий зависимость от алкоголя у женщин

Ученые нашли еще один фактор, который может влиять и определять зависимость женщины от алкоголя. Речь идет о специфической работе нейропептида CART в мозге женщин. Он положительно реагирует на подслащенный алкоголь, заставляя пить больше.

Соответствующую взаимосвязь установили исследователи во главе с доктором Ли Уолкером. Результаты были закреплены исследованиями на грызунах, а выводы опубликованы в научном журнале Nature.

Смотрите также Как нехватка сна влияет на сексуальную жизнь: неутешительные результаты исследования

Что известно по белоку CART

CART (Cocaine and amphetamine regulated transcript) присутствует в мозге у обоих полов. Вопреки названию он реагирует не только на наркотические вещества — этот нейропептид принимает участие в системе вознаграждения. Также он отвечает за чувство удовольствия во время употребления алкоголя. И вот собственно, почему именно у женских особей он реагирует на спиртное особым образом.

Алкоголь имеет горький вкус. Когда мы подавляли CART у мышей-самцов, они употребляли больше спирта. А когда мы отключали то же химическое вещество мозга у мышей-самок, они пили меньше. Но когда в алкоголь добавили подсластитель, самки пили больше. Это говорит нам о том, что без CART алкоголь неприятен для женщин,

– говорит доктор Уокер.

По мнению авторов исследования, это открывает новые горизонты в лечении алкогольной зависимости у женщин.

Почему это важно

Ученые надеются, что в будущих исследованиях смогут найти способ влиять на нейропептиду систему CART, а это поможет создать методы лечения, которые помогут женщинам обуздать чрезмерное употребление алкоголя.

"И если мы сможем выяснить, чем отличается мужской и женский мозг, это откроет беспрецедентную возможность лечить расстройства головного мозга у женщин, в частности, расстройства, связанные с употреблением алкоголя", – пишет доктор Уокер.

Употребление алкоголя ежегодно приводит к примерно 3 миллионам смертей во всем мире, при этом злоупотребление алкоголем составляет 5,1% глобального бремени болезней.