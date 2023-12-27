Виноваты ли гены: новые данные о природе возникновения алкогольной зависимости

Алкогольная зависимость нуждается в комплексном решении. О том, как формируется зависимость, существуют ли гены, влияющие на "влечение" к алкоголю - говорят давно, но окончательного ответа все еще не было.

Новое масштабное исследование, представленное Центр здравоохранения штата Вирджиния в Коннектикуте с участием Йельского университета, выявило генетическую основу проблем с употреблением алкоголя.

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Это глобальная проблема

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), алкогольная зависимость является причиной более 200 заболеваний, что делает ее серьезной проблемой для людей всех возрастов.

Новые данные являются крупнейшим в мире исследованием, которое было бы сосредоточено на изучении причин злоупотребления алкоголем. Ученые обнаружили общую генетическую архитектуру этого заболевания.

Что выявило исследование

. Исследование охватывает более 1 миллиона человек, включая европейцев, африканцев, латиноамериканцев, жителей Восточной и Южной Азии.

Ученые считают, что генетическая архитектура алкогольной зависимости является общей для разных популяций, несмотря на некоторые генетические отличия.

Отмечается, что работа важна в контексте понимания молекулярных механизмов заболевания и выявления генов-мишеней для будущих исследований лечения и разработки препаратов.

В ходе исследования было обнаружено множество новых генов риска, проведено картирование потенциальных причинных вариантов, что дает ученым ключевые инструменты для дальнейших исследований и разработки новых методов лечения.

– говорится в выводах исследователей.

Ученым также удалось выявить связь между алкогольной зависимостью и биологией мозга из-за экспрессии генов и анализа взаимодействия хроматина в мозге.

Исследование также выявило общегеномные ассоциативные данные, которые могут использоваться для расчета "показателей полигенетического риска" (PRS) для генетической предрасположенности к алкогольной зависимости. Но это требует дополнительной проверки.

И, несмотря на то, что PRS еще не готов к клиническому использованию, его результаты дают основу для будущих исследований и разработки новых методов лечения алкогольной зависимости.