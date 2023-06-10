Что больше вредит сердцу и сосудам: алкоголь или сладости

Это может удивить многих, но сладости вредны для сердца и сосудов. Некоторые эксперты сравнивают влияние десертов на этот орган с действием алкоголя.

Сравнение вреда алкоголя и сладкого

Избыточный сахар откладывается в виде жира не только в печени, он распределяется по всему организму. Это может привести к ожирению, а затем к проблемам с сердцем и сосудами.

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А чрезмерное употребление алкоголя может привести к повышению АД, сердечной недостаточности или инсульта.

Спиртное может провоцировать набор лишнего веса. Вот почему:

Спиртосодержащие высококалорийные напитки. Особенно коктейли, в которых могут быть несколько различных видов алкоголя, сахарных сиропов и других добавок.

Алкоголь притупляет ощущение сытости, что увеличивает вероятность переедания, особенно если на столе стоят сытные закуски: мясо, жареный сыр, гренки с жирным соусом.

При употреблении алкоголя замедляется процесс сжигания.

Что лучше: выпить или съесть сладенькое

И сладкое, и алкоголь влияет на весь организм: они нарушают естественные процессы, эффект их влияния скапливается и может привести к проблемам со здоровьем.

При этом у сахара разрешенная доза есть – это 25 – 36 г для взрослого человека в день, а безопасной дозы алкоголя не существует. Кроме того, от сладкого отказаться легче, чем от алкоголя – сахар не имеет синдрома отмены.

Выходит, что для здоровья лучше выбрать домашний десерт с низким содержанием сахара или порцию алкоголя без сиропов, соков и других добавок.