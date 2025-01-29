Можно ли пить алкоголь во время грудного вскармливания: объяснение врача

На протяжении всего периода беременности некоторые женщины мечтают о том, чтобы насладиться бокалом вина. Но употребление алкоголя во время беременности запрещено. Но можно ли позволить себе немного алкоголя после рождения ребенка?

Эту тему разобрала в новом выпуске шоу "Хочу быть мамой" на Люкс ФМ педиатр и неонатолог Марина Шакотько, передает 24 Канал.

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Можно ли пить алкоголь во время грудного вскармливания

Врач подчеркнула, что безопасной дозы алкоголя не существует. Также она опровергла распространенные мифы о том, что бокал вина может помочь ребенку лучше спать. На самом деле алкоголь может по-разному влиять на детей, и пока он есть в крови матери, он также попадает в грудное молоко.

Однако, если придерживаться принципа "Лактация – это не болезнь", можно найти разумный компромисс.

Марина Шакотько объяснила, что иногда можно позволить себе небольшое количество алкоголя. Например, мама может покормить ребенка, выпить до 100 граммов вина и через 2 – 2,5 часа снова приложить ребенка к груди. За это время алкоголь почти полностью выводится из организма, и его остаточное количество в молоке не представляет угрозы для малыша. Но это не должно становиться регулярной привычкой.

Влияние на лактацию

Кроме того, существует важный нюанс. Исследования показывают, что женщины во время кормления ощущают эффект опьянения позже из-за изменений в гормональном фоне. Поэтому важно не превышать дозу.

Также стоит учитывать, что алкоголь блокирует выработку окситоцина – гормона, который отвечает за выделение молока. Это может привести к лактостазу (застою молока в молочных протоках), поэтому после употребления алкоголя рекомендуется чаще прикладывать ребенка к груди.

Полный выпуск шоу "Хочу быть мамой" на Люкс ФМ смотрите уже сейчас: