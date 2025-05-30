Администрация Трампа свернула финансирование ключевых программ по разработке вакцины против ВИЧ
- Администрация Трампа прекратила финансирование важных инициатив по разработке вакцины против ВИЧ, включая программу стоимостью 258 миллионов долларов.
- Закрытие программ может привести к потере многолетнего прогресса в борьбе с ВИЧ, тогда как финансирование профилактических мероприятий остается под вопросом.
- Пострадавшие программы,, включают исследования широко нейтрализующих антител, которые могли бы обеспечить защиту от ВИЧ, но их прекращение может замедлить новые разработки.
- Хотя некоторые программы лечения были восстановлены после критики, финансирование профилактических мероприятий все еще остается неопределенным.
Администрация президента США Дональда Трампа решила прекратить финансирование ряда важнейших инициатив, направленных на поиск вакцины против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Под "раздачу" попала, в частности, масштабная программа стоимостью 258 миллионов долларов, которая была двигателем прогресса в создании вакцины, об этом сообщает The New York Times, передает 24 Канал.
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Остановка разработки вакцины против ВИЧ
Как стало известно, Национальный институт здравоохранения США (NIH) проинформировал об остановке проекта два ведущих научных центра – Университет Дюка и Институт Скриппса.
Закрытие этой программы стало очередным эпизодом в серии сокращений, которые коснулись исследований и профилактики ВИЧ-инфекции. NIH также приостановил финансирование клинических испытаний вакцины, разработанной биотехнологической компанией Moderna.
Я глубоко разочарован тем, что на этом критическом этапе мы теряем поддержку таких успешных проектов,
– признается иммунолог Деннис Бертон, который руководил программой в Scripps.
Специалисты по здравоохранению предупреждают: подобные сокращения могут свести на нет многолетний прогресс в борьбе с ВИЧ. "Это абсолютно недальновидное решение", – подчеркивает Митчелл Уоррен, исполнительный директор организации AVAC, которая занимается профилактикой ВИЧ.
Сокращение расходов на борьбу с ВИЧ в США
Интересно, что во время первой каденции Дональд Трамп поддерживал программы по преодолению ВИЧ-эпидемии в США. Однако с началом второго срока федеральная поддержка существенно сократилась – несколько жизненно важных грантов, в том числе на исследование профилактических препаратов PrEP, были отменены.
Кроме того, был ликвидирован ряд структур, которые занимались профилактикой ВИЧ в Центрах по контролю и профилактике заболеваний, а также остановлены выплаты в рамках президентской программы Pepfar – глобальной инициативы США, которая финансирует лечение ВИЧ-инфекции в странах Африки и других регионах, развивающихся. Речь идет о грантах размером 7,5 миллиардов долларов.
После волны критики Госдепартамент США разрешил возобновление программ лечения, однако финансирование профилактических мероприятий осталось под вопросом.
В течение последних семи лет ученые из Scripps и Duke University вели передовые исследования так называемых широко нейтрализующих антител – веществ, которые, по данным экспериментов на животных, способны обеспечить длительную защиту от ряда штаммов ВИЧ. Но теперь, по словам Митчелла Уоррена, прекращение работы этих команд может означать отсутствие новых разработок для клинических испытаний в ближайшие годы.
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