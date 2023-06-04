9 продуктов, которые помогут сохранить молодость

От того, как мы питаемся, во многом зависит наш внешний вид. Чтобы оставаться в прекрасной форме и молодо выглядеть, прежде всего, нужно внимательно следить за тем, что попадает в вашу тарелку.

Прежде всего следует отметить, что не следует слишком зацикливаться и демонизировать те или иные продукты, как и наседать только на конкретные суперфуды. В то же время многие продукты действительно обладают ярко выраженным омолаживающим эффектом. Именно в них содержатся минералы, витамины, микро- и макроэлементы, необходимые для красивой кожи и стабильной работы организма. Добавьте их в свой ежедневный рацион и вы обязательно увидите результат.

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Специалисты назвали 9 продуктов, которые помогут женщинам поддерживать молодость

Помидоры

Эти овощи богаты мощным антиоксидантом ликопином, поэтому помидоры помогают бороться со свободными радикалами и защищают клетки от повреждения. И имеют так называемый натуральный SPF, помогают коже хорошо подготовиться к солнечным лучам (с солнцезащитным кремом, конечно).

Шпинат

Листовая зелень является источником железа, что помогает улучшить качество крови и восстановить энергию. Шпинат богат фолиевой кислотой, что делает его идеальным продуктом для беременных, или для женщин, которые только планируют беременность. При нагревании витамины, содержащиеся в шпинате, лучше усваиваются, обеспечивая более высокий уровень витаминов А и Е, белка, кальция и важных каротиноидов, таких как бета-каротин и лютеин.

Цветная капуста

Защищает от рака, способствует снижению веса, ведь содержит всего 25 калорий на порцию. Это настоящий кулинарный подарок гурманам с непереносимостью глютена.

Морс из клюквы

Морс из клюквы – это не только находка из-за мощного заряда витаминов и минералов, которые он содержит (это отличный источник витамина С и марганца), морс из клюквы буквально источник целебных свойств.

Чечевица

Чечевица – источник клетчатки, белка и, что очень важно для женщин – железа. Исследования показали, что чечевица и другие подобные продукты могут защищать от рака, снижать уровень холестерина и помогать регулировать гормоны, облегчая симптомы ПМС и менопаузы.

Греческий йогурт

В сравнении с обычным йогуртом он содержит вдвое больше белка и гораздо меньше сахара.

25% женщин старше 40 лет не потребляют достаточного количества белка, несмотря на растущее в нем потребность. Когда мы становимся старше, метаболизм естественно начинает замедляться, но могут помочь силовые тренировки и диета, богатая белком. Белок также помогает похудеть, дольше сохраняя чувство сытости.

Лосось

2 – 3 порции жирной рыбы в неделю, как источник хороших жиров, помогают поддерживать здоровье сердца, что особенно важно, когда вы становитесь старше и уровень эстрогена начинает падать. Он также улучшает когнитивное качество, защищает зрение и способствует сиянию кожи.

Белый чай

Естественно, зеленоватый чай содержит много антиоксидантов тоже. Но именно белый чай менее обработан и содержит еще большее количество антиоксидантов. В отличие от калорийного карамельного лате, белый чай заряжает энергией, а также помогает снизить уровень холестерина, кровяное давление и риск заболеть раком.

Черника

Ягода является буквально одним из лучших продуктов, помогающих организму оставаться молодым. Эта ягода не только способствует хорошему цвету лица без морщин, но и помогает предотвратить возрастные заболевания.