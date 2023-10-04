Передозировка наркотиками: 60 детей попали в больницу после употребления конфет

На Ямайке более 60 детей, учеников начальной школы в районе Сент-Эннс-Бей, расположенном в 80 километрах от столицы Кингстона, были госпитализированы после того, как они съели сладости, содержащие каннабис.

Дети передозировались наркотиками

Министерство образования Ямайки, Фейвал Уильямс, сообщило, что после употребления конфет с каннабисом дети начали блевать и имели галлюцинации. К счастью, ни один ребенок не находится в тяжелом состоянии, и врачи и медсестры делают все возможное для них.

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Министерша не разглашала точный возраст детей, но по местным СМИ известно, что они принадлежат к возрастной группе 7 – 12 лет.

Полиция призвала продавца этих конфет или тех, кто его знает, связаться с правоохранительными органами. Министерство образования опубликовало фотографию обертки конфеты, на которой указано, что ее нельзя продавать несовершеннолетним.

Отмечается, что одна такая конфета содержит 100 мг психоактивного вещества дельта-8 тетрагидроканабинола (ТГК), что является достаточно высокой дозой для взрослого человека, часто употребляющего каннабис. ТГК известен за сильное психоактивное действие.

Эти конфеты произвела компания из Калифорнии, где марихуана легальна. В 2015 году Ямайка декриминализировала хранение до 2 унций (57 граммов) марихуаны в религиозных, медицинских и научных целях и создала агентство по лицензированию легальной отрасли медицинского каннабиса в стране.

Как уберечь детей от наркотиков

Чем раньше дети пробуют наркотики, тем выше риск зависимости. Вот несколько советов, которые помогут родителям уберечь детей от наркотиков.

Укрепить доверие. Чтобы между родителями и ребенком были доверительные отношения нужно правильно реагировать на сложные ситуации. Это означает, что при любой проблеме родители стремятся поддержать ребенка, готовы его выслушать, а не критиковать или оценивать его поведение.

Контролировать доступность. Наркотическую зависимость вызывают не только запретные препараты. Лекарства, которые продают по рецепту, могут быть опаснее "привычных" наркотиков.

Обсуждать последствия. Нельзя однажды рассказать подростку о вреде наркотиков и считать, что ты сделал все, что мог. Начинать следует с детства. Например, если ребенок интересуется лекарством, можно рассказать, что люди принимают лекарства, только когда болеют и если его прописал врач. И что опасно принимать лекарство самому или использовать препараты не по назначению.

Можно спросить у ребенка, что он думает о человеке, который курит на улице или по телевизору, и объяснить, что люди принимают разные решения, не все из них полезны для их здоровья. Дети, знающие о рисках употребления наркотиков, могут лучше оценить последствия и поэтому реже поддаются искушению попробовать наркотик и менее зависимы от мнения сверстников.