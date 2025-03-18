6 мифов о половом члене, в которые верит большинство женщин

Половой член в массовой культуре часто окутан мифами и необоснованными представлениями. Ему приписывают вымышленные качества, и нередко на его основе формируют мнение о человеке.

Существует немало ложных представлений, связанных с физиологией, которые часто далеки от реальности. 24 Канал решил рассмотреть самые распространенные мифы о половом члене и развенчать их.

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Миф № 1. У "нормального" мужчины всегда есть эрекция

Излишне объяснять, почему разделение людей на "нормальных" и "ненормальных" – это совсем не ок, особенно, когда это касается здоровья или физиологических особенностей. Если вы себе это позволяете, то задумайтесь, что с вами не так.

У любого мужчины даже во время сексуального возбуждения эрекция может не наступить. Это случается вследствие стресса, усталости, употребления алкоголя или побочного действия от лекарств.

Действительно, существует такое явление, как эректильная дисфункция – это стойкое отсутствие эрекции во время возбуждения. При наличии такой проблемы рекомендуется обратиться к урологу. Однако единичные случаи отсутствия эрекции или наличие этой дисфункции не делают мужчину "ненормальным". Наш организм постоянно претерпевает изменения, которых не стоит стесняться.

Миф № 2. Размер пениса связан с размером ноги

В среднем длина полового члена в спокойном состоянии составляет от 9 до 13 сантиметров. Научные исследования доказывают, что размер ноги никоим образом не связан с длиной пениса. Большой размер обуви вовсе не является индикатором размера члена, и наоборот.

Есть предположение, что длина полового члена может определенным образом коррелировать с размером носа, но чтобы это доказать, нужны дополнительные качественные исследования.

Миф № 3. Из-за отсутствия секса мошонка может лопнуть

Такие случаи в мировой практике не зафиксированы. Однако травмы мошонки случаются, но обычно они возникают в результате несчастных случаев, например, ударов.

Что касается рисков для здоровья при отсутствии половой жизни, исследования показывают, что мужчины, которые начали сексуальную жизнь позже, имели меньшее количество партнерш и умеренную частоту эякуляций, имеют сниженный риск развития рака простаты. В то же время регулярная эякуляция также снижает вероятность заболевания.

Важно помнить, что ни частота эякуляций, ни их отсутствие не влияют существенно на уже имеющиеся заболевания. Поэтому индивидуальный опыт сексуальной жизни не должен становиться причиной для беспокойства.

Миф № 4. Во время эрекции пенис должен быть ровным

Это не так. Половой член может иметь изгиб или быть направленным в в любую сторону. Главное – отсутствие дискомфорта или болевых ощущений во время секса у всех участников.

У половых органов нет единого стандарта красоты. Каждый человек уникален, и сравнивать себя с другими, особенно с актерами в порнофильмах, нельзя.

Миф № 5. Оргазм невозможен без эрекции или эякуляции

Это также не соответствует действительности. Оргазм, как высшая точка сексуального удовлетворения, чаще всего достигается через стимуляцию эрогенных зон. Причем эрогенной зоной могут быть не только половой член, но и другие участки тела, например, яички.

Оргазм без эякуляции и эрекции возможен, и в этом нет ничего патологического.

Миф № 6. Спонтанная эрекция возникает только у детей

На самом деле она возникает еще до рождения. У мальчиков в утробе матери эрекция может появляться под влиянием парасимпатической нервной системы. Это абсолютно естественный процесс у мужчин всех возрастов, который не всегда связан с сексуальным возбуждением и не поддается сознательному контролю.