От макияжа до лазерной коррекции: 5 вопросов, которые вы стесняетесь поставить офтальмологу

Мы привыкли обращаться к врачу только тогда, когда начались проблемы со здоровьем. И обычно на приёме говорим исключительно о том, что касается лечения и последствий болезни. А множество тем, которые нас тоже беспокоят или интересуют, остаются нераскрытыми.

Так что 24 канал решил, задать 5 вопросов офтальмологине сети медцентров "Новое зрение" Юлия Голушко. Она расскажет о том, что вы хотели узнать, но не отважились спросить.

Также на тему Как еда может влиять на зрение: объяснение врача

Обязательно ли смывать тушь на ночь – это как-то влияет на зрение

Декоративную косметику, в том числе тушь, перед сном нужно обязательно удалять. Если не очищать участок глаз, это может привести к раздражению и даже инфекционным заболеваниям.

Юлия Голушко "Вообще, нужно взять себе за правило - не трогать глаза грязными руками, потому что так на внутреннюю часть глаза попадают микробы, начинается воспаление, что со временем влияет на остроту зрения".

Обязательно учитывайте качество декоративной косметики, следите за сроком ее годности и отдавайте предпочтение гипоаллергенной продукции.

Итак, ни в коем случае не пользуйтесь некачественной косметикой и не ложитесь спать, не смыв макияж.

Связано ли артериальное давление с внутриглазным

Эти виды давления изменяются независимо друг от друга, поэтому контроль АД не означает контроля внутриглазного. Однако есть исследование, что гипертоники имеют больший риск развития глаукомы. Очень высокое кровяное давление неблагоприятно для этой глазной болезни, поэтому людям, страдающим ею, нужно контролировать и АД.

Причем низкое давление может повлечь за собой не меньшие проблемы, ведь зрительному нерву важно иметь достаточный кровоток. Когда же АД низкое, а глазное, напротив, повышенное, крови трудно попасть в глаза, чтобы обеспечить его кислородом и питательными веществами.

Из-за приема лекарства против высокого кровяного давления он может упасть до очень низкого уровня во время сна. Это уменьшает приток крови к глазу и может нарушать работу зрительного нерва, что опасно.

– отметила офтальмологиня.

Следовательно, пациенты с прогрессирующей глаукомой должны убедиться, что их артериальное давление во время сна не слишком снижается, потому что естественно оно падает ночью, тогда как глазное, наоборот, повышается. Вот почему офтальмолог должен знать обо всех ваших заболеваниях и назначенных лекарствах.

Действительно ли солнце опасно для глаз и каким аксессуарам отдавать предпочтение

Смотреть на солнце или даже яркое небо без очков, защищающих глаза от ультрафиолетовых лучей, не рекомендуется. Длительное воздействие ультрафиолета может привести к серьезным поражениям и заболеваниям. Например, к ожогам роговицы, катаракты (помутнение хрусталика), птеригиуму (доброкачественное разрастание ткани конъюнктивы на роговице), дистрофии сетчатки, что приводит к макулярной дегенерации (поражение ее центральной части), к злокачественным образованиям.

Юлия Голушко “Однако очки нужно выбирать правильно. Природа наделила людей защитной реакцией на свет – наши зрачки сужаются, чтобы лишние лучи не попадали на сетчатку. Если перед глазами разместить просто темную линзу без фильтра от ультрафиолета, зрачки не будут менять своего размера и вредный свет будет попадать в сетчатку. Так что некачественные очки лучше не носить вообще, потому что это наносит глазам больший вред, чем комфорт».

Вообще солнцезащитные очки делятся на 5 категорий по степени защиты. Самые мощные имеют маркировку UV400, то есть стеклышки блокируют УФ-лучи, длиной 400 нанометров. Так вы обезопасены от 3 типов излучения – А, В, С (различаются длиной волны).

Чтобы быть уверенными в качестве очков лучше покупать их в оптике, где менеджер проконсультирует вас, покажет все тесты и сертификаты на продукцию. А в магазинах торговых центрах, скорее всего, будут предлагать имиджевые варианты, не имеющие защитных фильтров.

Действительно ли лазерная коррекция – панацея для улучшения зрения

Лазерная коррекция зрения является лучшим – эффективным и безопасным способом восстановить зрение, а еще самым удобным – избавиться от очков или линз. Этот метод действенен при близорукости, дальнозоркости и астигматизме.

Однако к такой коррекции есть определенные требования: достижение 18-летнего возраста, стабильное зрение в течение года, отсутствие глазных инфекций и других болезней, таких как кератоконус, катаракта, глаукома, отслойка сетчатки. Беременность, лактация, сахарный диабет и аутоиммунные заболевания также противопоказаны. Вообще решение, подходит ли вам именно этот метод, принимает врач после индивидуальной диагностики.

Сущность операции в том, что холодный луч лазера корректирует оптику глаза. Это позволяет изменить преломление света, сфокусировав его прямо на сетчатку и получить четкое изображение окружающих предметов. Вся процедура вместе с подготовительным этапом длится 10–15 минут, а непосредственно влияние лазера на глаз – 5–6 секунд. Лазерное излучение полностью поглощается роговицей, целостность внутренних структур глаза не нарушается – луч не может повлиять на более глубокие ткани и повредить их, поэтому лазерная коррекция абсолютно безопасна.

– рассказала врач.

Если процедура выполнена качественно, по показам, ее результат стабильный. Однако после 45 – 50 лет в организме происходят естественные возрастные изменения, могут развиваться пресбиопия (возрастная дальнозоркость), катаракта, глаукома – они и влияют на качество зрения. Если эти процессы не коснулись зрительной системы, результат коррекции сохранится вплоть до старости.

Нужны ли очки, если вдаль вижу хорошо, а вблизи – нет

Надо объяснить механизм этого явления. С возрастом снижается эластичность хрусталика и тонус цилиарной мышцы, регулирующий ее кривую, поэтому точка фокусировки изображения попадает не на сетчатку, а за ее пределы. Так возникает нарушение зрения вблизи – пресбиопия. Вот почему без очков для чтения рассмотреть буквы становится все труднее.

Юлия Голушко “После 40 лет потребность в очках скорее норма, чем исключение, даже если у вас всю жизнь было нормальное зрение. Это наиболее распространенная аномалия рефракции глаза, при которой сложно воспринимать мелкий текст или небольшие предметы, расположенные на расстоянии 35 – 50 см”.

Корректирующих очков также нуждаются те, у кого дальнозоркость появилась не вследствие физиологического старения, а из-за врожденных аномалий – малый размер глазного яблока, слабую преломляющую силу хрусталика или роговицы.

Прессбиопия с возрастом прогрессирует, поэтому есть вероятность, что раз в 2 – 3 года придется менять очки на более сильные. Развитие возрастной дальнозоркости обычно прекращается в 65 лет, хотя у кого это случается раньше, а у кого позже.

Офтальмологи рекомендуют ежегодно посещать врача для диагностики состояния глаз и подбора новых очков, а не только тогда, когда вы чувствуете, что уже не видите, как раньше.

подбирать очки должен только специалист – покупать их самостоятельно на рынке опасно, ведь подбор проводится по результатам индивидуальной проверки зрения, когда определяется острота, измеряется расстояние между зрачками, диагностируются другие нарушения.

Людям с пресбиопией во время работы с текстом рекомендуется надевать очки с положительной оптической силой. Если пренебрегать этим правилом, развивается астенопия (усталость глаз). Она проявляется в головных болях, невозможности сфокусироваться на близком расстоянии, покраснении, сухости или синдроме сухого глаза. И увеличение шрифта при чтении с экрана ситуации не изменит – прогресс возрастной дальнозоркости будет происходить дальше, хрусталик будет ежегодно увеличиваться и уплотняться.

Следовательно, пользование очками неизбежно. Зачем испытывать дискомфорт и стресс от того, что вы плохо видите? Не мешайте, идите к офтальмологу, который подберет метод коррекции зрения – очки или оперативное вмешательство.