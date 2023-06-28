Когда следует обращаться за помощью к психологу: 5 тревожных признаков

Психотерапия – отличное средство для решения жизненных проблем и научные исследования подтверждают ее эффективность. Но иногда человек не знает, уже пора идти к врачу или еще можно справиться самому.

К кому обращаться

Психотерапевт – это специалист с высшим медицинским образованием и дополнительной специализацией в области психотерапии, оказывающий профессиональную помощь в лечении психических заболеваний. Он лечит панические расстройства, назойливые состояния, депрессии, посттравматические синдромы, расстройства пищевого поведения и другие проблемы. Может выписывать пациенту медикаменты или использовать в процессе лечения разговорные методики.

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Психотерапевт – это и не психолог, не имеющий медицинского образования (только гуманитарное), и не психиатр, лечащий тяжелые психические расстройства (например, шизофрению). Если упростить, психиатр работает с психической не нормой, а психолог со здоровыми людьми, которые столкнулись с проблемами.

Признаки, что вам нужна психическая помощь

Как и со всеми другими проблемами со здоровьем, чем раньше вы обратитесь за консультацией, тем скорее почувствуете себя лучше. Это может показаться очевидным, но часто люди позволяют своим проблемам зайти настолько далеко, что разрулить их становится непросто.

Вот пять признаков того, что нужно собраться и прийти в кабинет психотерапевта (или психолога).

Что-то вызывает серьезные проблемы в вашей жизни

На работе, дома, в школе или где-то еще есть что-то постоянно беспокоящее вас. Возможно, вы избегаете общения с одноклассниками или коллегами, чувствуете себя подавленным, не можете сконцентрироваться. В общем, если что-то мешает вам привычно функционировать несколько недель подряд или дольше, это верный признак того, что пора искать помощи.

Ничего из того, что вы сделали, не помогло

Некоторые люди неделями чувствуют тревогу и ничего не делают, чтобы унять ее. Остальные пытаются что-то сделать. Если вы уже делали полдюжины разных вещей: поговорили с другом, добавили физической активности, обращались за поддержкой в интернет, прочитали о разных методах самопомощи и ничего не изменилось – это признак того, что пора поговорить с терапевтом.

Ваши друзья и семья устали слушать вас

Друзья и члены семьи обычно помогают справиться со многими вещами. С ними мы разделяем самые крутые моменты в жизни и у них же на плечи ревем. Если вам нужно "присесть кому-то на уши", друг – самая лучшая кандидатура.

Но иногда ваши проблемы могут ошеломить и друзей. Они начинают удаляться от вас, не отвечают на сообщения и звонки. Это признак того, что вы перегрузили свою систему социальной поддержки. Пора поговорить с кем-то, чья работа – слушать и предлагать варианты изменить жизнь к лучшему.

Вы начинаете злоупотреблять чем-либо (или кем-то) в попытке облегчить свои симптомы

Когда становится совсем плохо, многие обращаются к своим давним приятелям – алкоголю, сигаретам или наркотикам. Нет ничего страшного в кружке пива несколько раз в неделю, но когда нам плохо, мы начинаем злоупотреблять помощниками. И таким самолечением рискуем добавить еще одно расстройство к проблемам.

В попытке сделать себе хорошо можно подсесть не только на вещества: соцсети, порнографию, азартные игры – что угодно, что будет глушить проблему. Хуже всего, если мы обращаем нашу тревогу или гнев на других людей, например на любимого человека. Некоторые люди набрасываются на своих близких или делают их несчастными, стараясь почувствовать себя лучше. Не нужно так.

Люди советуют вам обратиться за помощью

Иногда мы игнорируем очевидные признаки. Возможно, однажды друг отвел вас в сторону и сказал: "Эй, все хорошо? С тобой что-то происходит в последнее время. Может, тебе стоит поговорить с кем-то?" Или жена говорит вам: "Слушай, тебе нужна помощь. Ты сам не свой несколько недель. Кажется, что все мои усилия идут насмарку и все становится только хуже".

А вот вскользь брошенный вопрос "Ты нормальный вообще?" – скорее повод не усомниться в себе, а улыбнуться и показать язык.