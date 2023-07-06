5 мифов о сексе в которые верит больше людей

В Украине тема секса очень табуировала и поэтому вокруг этой темы возникает много мифов и извращений. Опровергаем самые популярные из них.

Женский оргазм бывает вагинальный и клиторальный.

Деления на вагинальный, клиторальный, маточный и еще какой-то оргазм не существует. Оргазм един как у мужчин, так и у женщин. Мы же не говорим о головчатом, анальном оргазме у мужчин. Также у женщин.

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Оргазм может отличаться только по способу его достижения: мастурбационный; миокомпрессионный – когда женщина сжимает ноги; случайный, когда он происходит непонятно, почему и без стимуляции эрогенных зон, во сне.

Женский оргазм зависит от стимулирования клитора.

Нет. Кому нравится стимуляция головки клитора, кому хватает влагалища. Для некоторых женщин важна стимуляция других эрогенных зон, например ануса или груди.

Все люди могут испытать оргазм

Нет, есть женщины, которые вообще не могут испытывать оргазм или испытывают трудности с его достижением. Это состояние называется аноргазмией. Но в большинстве случаев, когда у женщины не удается испытывать оргазм, мы говорим о нехватке знаний, опыта и навыков стимуляции.

Мастурбация – это плохо

Не мастурбировать вообще – это совершенно нормально, как и мастурбировать. Есть люди, которым нравится мастурбировать, есть люди, которым не нравится.

Девушки не могут насладиться анальным сексом

Девушки могут получать удовольствие от анального секса. Более того, есть девушки, которые имеют оргазм только от анального секса. Также есть девушки, которым для достижения оргазма необходимо стимулировать анус или прямую кишку.