Это может вас убить: 5 самых опасных, но популярных бьюти-процедур

Ради красоты люди готовы пойти на очень высокие риски, но мы убедительно рекомендуем этого не делать. Поэтому разобрали для вас 5 самых опасных бьюти-процедур, от которых лучше отказаться.

Безоперационная ринопластика

Безоперационная ринопластика – косметическая процедура, во время которой врач корректирует форму носа с помощью инъекций филлеров – гелеобразных препаратов, без хирургического вмешательства.

Также на тему Все большая потребность в операциях по восстановлению лица, – интервью с ведущим пластическим хирургом

Этот метод позволяет быстро улучшить внешний вид носа с минимальным периодом восстановления. Однако он имеет свои показания, риски и потенциальные последствия.

Безоперационная ринопластика подходит не всем. Она может помочь с незначительной асимметрией, но такая процедура не сделает нос меньше или больше.

Потенциальные последствия и риски

Временный эффект – филлеры со временем рассасываются, поэтому нужны повторные процедуры поддержания результата.

Непредсказуемый результат – филлеры могут неравномерно распределиться, создавая ненатуральный внешний вид.

Осложнения – если филлер попадает в кровеносный сосуд, то закупоривает его и ткани теряют питание.

Тредлифтинг

Тредлифтинг, или нитевой лифтинг – процедура подтяжки кожи с использованием специальных нитей. Они имеют маленькие насечки, которые помогают зацепиться за кожу и подтянуть ее.

Нитевой лифтинг используется для подтяжки:

бровей до висков, чтобы сделать кошачий или лисий взгляд;

носа, чтобы приподнять кончик и выпрямить спинку;

шеи, чтобы разгладить кожу.

Серьезные осложнения после тредлифтинга встречаются редко, но все-таки, как и любая косметическая процедура, он имеет некоторые риски, включая инфекции, повреждения нервов, асимметрию, видимость или ощущение нитей под кожей и недолговечность эффекта.

Результаты исследований нитевого лифтинга варьируются в зависимости от типа нитей, способа введения и индивидуальных особенностей пациента. Необходимо дальнейшее изучение этого метода, чтобы понять, обеспечивает ли он долгосрочные, безопасные и удовлетворительные результаты.

Омоложение стволовыми клетками

Омоложение лица стволовыми клетками – перспективный метод регенеративной медицины – перспективный метод регенеративной медицины. Но сегодня не все методы использования инъекционных регенеративных регенеративных стволовых клеток регулируются и имеют доказанную эффективность и безопасность.

Введение таких клеток может давать непредсказуемые результаты и побочные эффекты:

асимметрию лица;

аллергические реакции;

воспаление.

Главный риск инъекции регенеративных стволовых клеток – тромбоэмболические, иммунологические и онкологические осложнения. Для надежных показаний и рекомендаций по введению стволовых клеток нужны длительные и качественные клинические исследования.

Липолифтинг

Липолифтинг, или жировая трансплантация, – процедура, при которой жир из одной части тела переносится в другую для коррекции объема и формы.

С одной стороны, поскольку используется собственный жир пациента, риск отторжения или аллергических реакций минимален. С другой стороны, процедура все-таки может принести осложнения:

асимметрию;

неровности в области, где производился липолифтинг;

изменение чувствительности;

жировую эмболию (очень редко).

Липолифтинг считается относительно безопасной процедурой, если его проводит квалифицированный врач. Но реальная частота осложнений при пересадке жира на лице неизвестна из-за отсутствия отчетов и согласия по определению и выявлению побочных эффектов. Для дальнейшего определения частоты осложнений требуются дополнительные исследования.

Силиконовые инъекции

Использование жидкого силикона для коррекции тела и лица может привести к серьезным осложнениям. FDA не одобрило жидкий силикон как безопасный дермальный наполнитель.

Он может мигрировать в другие части тела, вызвать воспалительные реакции, уплотнения, рубцевание, инфекции и эмболию. Осложнения возникают сразу или развиваются за несколько недель, месяцев и даже лет. В некоторых случаях, когда последствия необратимы, наступает смерть.

Важно: перед тем, как принять решение о любой косметической процедуре, обратитесь за консультацией к квалифицированному врачу, чтобы обсудить риски и понять, оправдывают ли они возможные обещания.