В пяти украинских областях не успевают проверять тесты на COVID-19 в тот день, когда они поступают в лаборатории. Такая ситуация возникла в регионах, где сейчас наиболее неблагоприятная ситуация с распространением инфекции.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко в эфире "Общественного радио". В то же время он отметил, что еще 12 регионов тестируют все образцы в день получения.

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Наибольшее количество остатков тестов на COVID-19 остается после рабочего дня в таких городах и регионах:

Харьков,

Киев,

Суммы,

Донецкая область,

Одесская область.

Эти пять регионов формируют количество остатков, и именно на эти области направлена ​​наша поддержка совершенствования лабораторной сети, чтобы уменьшить остатки тестов,

– пояснил Ляшко.

Он отметил, что правительство выделило 100 миллионов гривен, чтобы подписать контракты с частными лабораториями. При этом Ляшко добавил, что остатки тестов на коронавирус, которые остаются в государственных лабораториях, планируют передавать в частные клиники.