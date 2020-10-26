В 5 регионах тесты на коронавирус не успевают обрабатывать, – Ляшко
В пяти украинских областях не успевают проверять тесты на COVID-19 в тот день, когда они поступают в лаборатории. Такая ситуация возникла в регионах, где сейчас наиболее неблагоприятная ситуация с распространением инфекции.
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко в эфире "Общественного радио". В то же время он отметил, что еще 12 регионов тестируют все образцы в день получения.
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Наибольшее количество остатков тестов на COVID-19 остается после рабочего дня в таких городах и регионах:
- Харьков,
- Киев,
- Суммы,
- Донецкая область,
- Одесская область.
Эти пять регионов формируют количество остатков, и именно на эти области направлена наша поддержка совершенствования лабораторной сети, чтобы уменьшить остатки тестов,
– пояснил Ляшко.
Он отметил, что правительство выделило 100 миллионов гривен, чтобы подписать контракты с частными лабораториями. При этом Ляшко добавил, что остатки тестов на коронавирус, которые остаются в государственных лабораториях, планируют передавать в частные клиники.
Какова ситуация с коронавирусом в Украине?
Общее количество людей, которые заразились коронавирусом в Украине возросло до 348 тысяч 924. За минувшие сутки обнаружили 5 426 новых больных.
Больше всего их – в Харьковской области. Из общего количества украинцев, у которых диагностировали COVID-19, смогли побороть болезнь 142 537 человек, что же касается количества жертв коронавируса, то их количество составляет 6464.
Активных больных COVID-19 по состоянию на 26 октября в Украине – 199 923, они продолжают лечиться.