Изучение женского организма практически не проводилось: его воспринимали как "мужской, но с недостатками". Это стало причиной возникновения множества мифов и легенд о функционировании женского тела, сообщает 24 Канал со ссылкой на Yahoo Health.

Также на тему Насколько безопасно мастурбировать струей воды из душа

Миф № 1. Вагина и вульва – это одно и то же.

Вульва – это общее название всех наружных половых органов женщины. Когда мы смотрим на женские половые органы без медицинских инструментов, мы видим именно вульву.

Вагина – мышечный канал, покрытый слизистой оболочкой, который начинается от входа и заканчивается шейкой матки. Во время традиционного полового акта мужчина выполняет фрикции в вагине, совершая возвратно-поступательные движения.

Миф № 2. Вагина "запоминает" размер полового члена.

Существует миф, что вагина якобы "запоминает" диаметр полового члена, который в нее входит, и во время последующих контактов возвращается к этому размеру независимо от партнера. Как вы поняли, это не так.

Вагина не имеет собственной нервной системы или мышечной памяти. В обычном состоянии ее стенки смыкаются, и во время проникновения они растягиваются только до размера объекта, который вводится, будь то палец, половой член или медицинский инструмент.

Миф № 3. Некрасивые вульвы

Концепция красоты является субъективной. Поэтому вульва не может быть объективно некрасивой. Каждый имеет право на свое мнение, но важно понимать, вредит ли это восприятие кому-то – вам или другим – и как оно возникло.

Если мысль о том, что ваша вульва не соответствует определенным стандартам, вызывает у вас дискомфорт, можно обратиться к психологу, чтобы разобраться в причинах этого беспокойства.

Миф № 4. Растяжение вагины из-за частой смены партнеров

Частая смена половых партнеров или частый секс не приводят к растяжению вагины. Она может расширяться после родов, но со временем возвращается к прежнему состоянию.

Миф № 5. Для достижения оргазма нужно стимулировать только вагину.

По данным исследований, только 18% женщин могут достичь оргазма исключительно через стимуляцию эрогенных зон вагины. Для остальных приятнее будет стимуляция клитора.

Не существует единого правильного способа получить удовольствие во время секса. То, что для большинства людей привычное понимание секса считается проникновение полового члена в вагину не означает, что этого достаточно для удовлетворения всех участников процесса.